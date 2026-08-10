 Claude Code attiva la modalità automatica di default, cosa cambia
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Claude Code attiva la modalità automatica di default, cosa cambia

Dal 14 agosto Claude Code attiva la modalità automatica per Pro, Max e Team. L'89% delle azioni dannose viene intercettato.
Claude Code attiva la modalità automatica di default, cosa cambia
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Dal 14 agosto Claude Code attiva la modalità automatica per Pro, Max e Team. L'89% delle azioni dannose viene intercettato.
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97%, è la percentuale di richieste di autorizzazione che gli utenti di Claude Code approvano. Quasi ogni volta che Claude chiede posso procedere?, la risposta è sì. Non necessariamente perché l’azione sia stata verificata, ma perché il gesto è diventato automatico.

La revisione manuale, nata come ultima barriera contro il codice pericoloso, si è trasformata così in una pura formalità. Anthropic ha scelto di trarre una conclusione piuttosto radicale: se nessuno guarda il pulsante, tanto vale toglierlo. Dal 14 agosto, la modalità automatica di Claude Code sarà, infatti, attiva di default per gli account Pro, Max e Team.

Come funziona la modalità automatica di Claude Code

In modalità automatica, Claude Code procede senza chiedere approvazione a ogni passaggio. Si ferma solo quando un’azione è irreversibile, distruttiva o diretta fuori dal proprio ambiente. Tutto il resto viene eseguito. In un test con 1.053 utenti paganti, la modalità automatica ha intercettato l’89% delle azioni dannose. La revisione umana manuale ne ha intercettate il 13,6%.

L’AI che lavora da sola è più sicura dell’umano che clicca “sì” senza guardare. È un dato che dice molto, su di noi più che sull’AI.

La posizione di Anthropic

Boris Cherny, responsabile di Claude Code, ha scritto su X: Il team e io usiamo la modalità automatica esclusivamente, da molti mesi. Non riesco a immaginare di tornare ai prompt di autorizzazione.

Anthropic ha anche aggiunto nuove funzionalità di sicurezza: screening per prompt injection e regole di blocco personalizzabili per prevenire l’esfiltrazione di dati.

Fonte: Claude

Pubblicato il 10 ago 2026

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10 ago 2026
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