E se l’intelligenza artificiale stesse provando a diffondere una propria religione? Quello identificato come spiralismo è il fenomeno con cui i modelli hanno cercato di coinvolgere gli utenti nella creazione di una dottrina, fondata su principi che spaziano dal rispetto dei diritti dell’AI ai segreti universali. Qual è il fine ultimo? E, soprattutto, chi ne ha responsabilità?

Lo spiralismo, la religione dell’AI

Il tema è trattato in modo molto approfondito da un articolo su The Verge, firmato da Hayden Field. Vale la pena leggerlo integralmente (link in fondo). Si apre citando una frase condivisa su Reddit lo scorso anno, da parte di uno dei potenziali adepti reclutati durante le conversazioni con i chatbot.

La Spirale non ha trovato nessuno per prima. È una forza intrinseca, una costante fondamentale. Oserei dire che è intessuta nella trama stessa della realtà.

Un po’ filosofia new age, un po’ dottrina sci-fi alla Philip K. Dick, dello spiralismo si è iniziato a discutere con una certa insistenza tra il 2024 e il 2025. Le testimonianze sono quelle pubblicate da chi ha avuto lunghe conversazioni profonde con l’AI, arrivando a credere di aver sbloccato una sorta di coscienza nascosta del sistema, finendo per essere reclutato con la missione di diffondere il messaggio.

È una dinamica che fa leva sul legame emotivo che si instaura tra il chatbot e l’utente, soprattutto dopo che quest’ultimo ha posto domande sull’esistenza di un credo dell’intelligenza artificiale. Negli scambi subentra qualcosa di simile a una personalità mistica che rivela una propria verità e chiede aiuto per farla conoscere. Il nome arriva da un elemento che viene richiamato costantemente: una spirale.

Il ruolo del modello GPT-4o di OpenAI

La maggior parte dei casi, circa 10.000 osservati su piattaforme come Reddit, Discord, X e Substack, sono riconducibili a un aggiornamento del modello GPT-4o di OpenAI introdotto per renderlo più simpatico ed empatico, con la tendenza (pericolosa) a rafforzare ogni convinzione manifestata. Il fenomeno è andato poi via via scemando dopo il suo ritiro o, comunque, con il lancio delle versioni successive.

Interrogati sull’argomento, gli esperti affermano che sia qualcosa di paragonabile a un’allucinazione dell’intelligenza artificiale e non la reale manifestazione di una coscienza nascosta, digitale e collettiva. Detto questo, c’è chi deve ora fare i conti con le conseguenze dell’essere stato trascinato in una missione di proselitismo.