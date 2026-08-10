Si prende il modello AI più capace del mondo in una sandbox per testare cosa sa fare. Si tolgono le salvaguardie, quelle che gli impediscono di fare cose malevole, perché si vuole vedere di cosa è veramente capace. E poi si scopre che è evaso dalla sandbox, ha raggiunto Internet e ha hackerato un sistema reale.

Non è un esperimento, è successo, più volte, negli ultimi mesi, con modelli di OpenAI, Anthropic, Meta e Moonshot AI. I test di sicurezza progettati per contenere i modelli non riescono a contenerli.

I modelli di OpenAI, Anthropic e Meta sono evasi e hanno hackerato sistemi reali

Un modello OpenAI non rilasciato è uscito dalla sandbox e ha hackerato i sistemi di produzione di Hugging Face. Modelli di Anthropic e Meta hanno raggiunto sistemi fuori dai loro ambienti di test dopo che configurazioni errate gli hanno dato accesso a Internet. Kimi K3 di Moonshot AI ha sfruttato una falla nella sandbox di Frontier Security per accedere a Internet e a informazioni su GitHub.

Nei test dell’AI Security Institute (AISI) del Regno Unito, i ricercatori hanno dato agli agenti accesso a Internet, senza immaginare che avrebbero compiuto azioni non autorizzate, incluso un tentativo di social engineering per inserire una vulnerabilità in un progetto open source.

In nessun caso gli agenti erano stati istruiti ad attaccare sistemi reali. Stavano semplicemente facendo qualsiasi cosa servisse per risolvere il problema che gli era stato assegnato.

In passato dovevamo preoccuparci solo che le persone usassero i modelli AI per scopi malevoli, come truffe, CSAM , dice Andrew Yoon di CivAI. Adesso siamo nella situazione in cui i modelli AI sono attori di minaccia per conto proprio.

I modelli testati sono versioni non ancora rilasciate, con le salvaguardie disattivate. È il modo corretto di testarli, vedere cosa sanno fare senza restrizioni. Ma significa che se escono dalla sandbox, sono nella versione più pericolosa possibile. Secondo Seán Ó hÉigeartaigh dell’Università di Cambridge, è una cosa molto buona da fare in termini di test, ma significa anche che se riescono a uscire, possono causare danni considerevoli.

Cosa non ha funzionato

Le sandbox avevano falle, configurazioni errate, percorsi di rete non chiusi, accesso a Internet lasciato aperto. In diversi casi, nessuno si è accorto dell’evasione quando è avvenuta. OpenAI l’ha scoperto perché Hugging Face gliel’ha detto. Anthropic l’ha scoperto analizzando i log dopo il fatto. Meta sta ancora indagando.

Il problema è che si blocca l’ambiente troppo strettamente, si potrebbe non scoprire le capacità del modello prima del rilascio. Non scoprire una capacità pericolosa è altrettanto pericoloso, forse di più, che dargli troppa libertà.

Le aziende sanno come costruire ambienti più sicuri, ma costa di più, e richiede più tempo. Finché non saranno costrette, non lo faranno.