Il tuo sito e-commerce da 1€ al mese? Scegli l'offerta di IONOS

Oggi puoi dare vita al tuo sito e-commerce a partire da solo 1 euro al mese grazie alla nuova offerta di IONOS, la soluzione che include anche funzionalità di intelligenza artificiale. Una volta scelto il pacchetto che fa al caso tuo, in base all’obiettivo che vuoi raggiungere e alle dimensioni del tuo negozio online, realizzi tutto in pochi click e ottieni accesso a funzioni di marketing smart e zero costi di transazione.

Più di 7 milioni di utenti in tutto il mondo si sono già affidati a IONOS. Unisciti anche tu per generare il tuo sito web con l’intelligenza artificiale in pochi semplici passi o selezionando tra centinaia di template già pronti all’uso. Integra diversi metodi di pagamento in modo facile e pratico per offrire ai tuoi clienti diverse opzioni per pagare i loro acquisti sul tuo sito e-commerce. Ottieni una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite grazie all’app mobile e alla dashboard.

Scegli il piano IONOS per realizzare il tuo sito e-commerce da 1€ al mese

IONOS offre piani dedicati per realizzare il tuo sito e-commerce a partire da 1 euro al mese grazie alla nuova offerta disponibile online. In base al tuo progetto e alle dimensioni che dovrà avere il tuo negozio online ti consigliamo:

IONOS Plus , il pacchetto più popolare ideale per creare un negozio online personalizzato che a 1 euro al mese, invece di 32 euro al mese, include: 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno Dominio incluso il 1° anno Casella e-mail con 12 GB Metodi di pagamento e spedizione integrati Vendite su Facebook e Instagram Pubblicità su TikTok Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar SiteAnalytics Gestione del negozio online tramite app Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping Strumento per prenotazioni online integrato Generatore di testi IA

, il pacchetto più popolare ideale per creare un negozio online personalizzato che a 1 euro al mese, invece di 32 euro al mese, include:

IONOS Pro , il pacchetto ideale per costruire e realizzare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati che a 32 euro al mese, invece di 65 euro al mese, include: 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno Dominio incluso il 1° anno Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi Metodi di pagamento e spedizione integrati Vendite su Facebook e Instagram Pubblicità su TikTok Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar SiteAnalytics Plus Gestione del negozio online tramite app Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping Strumento per prenotazioni online integrato Generatore di testi IA Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti Impostazioni SEO avanzate Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard

, il pacchetto ideale per costruire e realizzare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati che a 32 euro al mese, invece di 65 euro al mese, include:

Con IONOS hai tutto il necessario per realizzare il tuo sito e-commerce proprio come hai sempre voluto e in totale semplicità.