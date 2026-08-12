 Il tuo sito e-commerce da 1€ al mese? Scegli l'offerta di IONOS
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Il tuo sito e-commerce da 1€ al mese? Scegli l'offerta di IONOS

Crea il tuo sito e-commerce a partire da solo 1€ al mese grazie alla nuova offerta IONOS, la soluzione che integra anche funzionalità AI.
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Crea il tuo sito e-commerce a partire da solo 1€ al mese grazie alla nuova offerta IONOS, la soluzione che integra anche funzionalità AI.
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Oggi puoi dare vita al tuo sito e-commerce a partire da solo 1 euro al mese grazie alla nuova offerta di IONOS, la soluzione che include anche funzionalità di intelligenza artificiale. Una volta scelto il pacchetto che fa al caso tuo, in base all’obiettivo che vuoi raggiungere e alle dimensioni del tuo negozio online, realizzi tutto in pochi click e ottieni accesso a funzioni di marketing smart e zero costi di transazione.

Crea il tuo e-commerce da 1€ con IONOS

Più di 7 milioni di utenti in tutto il mondo si sono già affidati a IONOS. Unisciti anche tu per generare il tuo sito web con l’intelligenza artificiale in pochi semplici passi o selezionando tra centinaia di template già pronti all’uso. Integra diversi metodi di pagamento in modo facile e pratico per offrire ai tuoi clienti diverse opzioni per pagare i loro acquisti sul tuo sito e-commerce. Ottieni una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite grazie all’app mobile e alla dashboard.

Scegli il piano IONOS per realizzare il tuo sito e-commerce da 1€ al mese

IONOS offre piani dedicati per realizzare il tuo sito e-commerce a partire da 1 euro al mese grazie alla nuova offerta disponibile online. In base al tuo progetto e alle dimensioni che dovrà avere il tuo negozio online ti consigliamo:

  • IONOS Plus, il pacchetto più popolare ideale per creare un negozio online personalizzato che a 1 euro al mese, invece di 32 euro al mese, include:
    • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
    • Dominio incluso il 1° anno
    • Casella e-mail con 12 GB
    • Metodi di pagamento e spedizione integrati
    • Vendite su Facebook e Instagram
    • Pubblicità su TikTok
    • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
    • SiteAnalytics
    • Gestione del negozio online tramite app
    • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
    • Strumento per prenotazioni online integrato
    • Generatore di testi IA
Acquista IONOS Plus
  • IONOS Pro, il pacchetto ideale per costruire e realizzare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati che a 32 euro al mese, invece di 65 euro al mese, include:
    • 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
    • Dominio incluso il 1° anno
    • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
    • Metodi di pagamento e spedizione integrati
    • Vendite su Facebook e Instagram
    • Pubblicità su TikTok
    • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
    • SiteAnalytics Plus
    • Gestione del negozio online tramite app
    • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
    • Strumento per prenotazioni online integrato
    • Generatore di testi IA
    • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
    • Impostazioni SEO avanzate
    • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
Acquista IONOS Pro

Con IONOS hai tutto il necessario per realizzare il tuo sito e-commerce proprio come hai sempre voluto e in totale semplicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 ago 2026
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