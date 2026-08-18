Scegli il provider di hosting IONOS gratis per 12 mesi

Crescere online e conquistare più clienti oggi è facile se scegli IONOS, il provider di hosting numero 1 in Europa, oggi completamente gratis il primo anno grazie allo sconto di 120 euro sul pacchetto Plus annuale. Sì, hai capito bene: attivando adesso questo pacchetto non dovrai pagare nulla per i prossimi 12 mesi.

Questa è la soluzione perfetta per chi cerca più spazio e risorse extra dedicati ai progetti in crescita. Inclusi trovi 200 GB di spazio su NVMe SSD con dati archiviati in due data center differenti per garantirti la continuità del servizio. Inoltre, hai accesso alle risorse del server. Potrai creare 2 caselle email ognuna delle quali include 2 GB di spazio, inoltro e webmail.

Il primo anno hai anche il dominio in omaggio a scelta tra le estensioni incluse: .it, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online. Le prestazioni sono migliorate con CDN e grazie allo scanner antimalware per siti web tutto diventa ancora più sicuro e protetto. Cosa stai aspettando? Entra anche tu nel mondo di IONOS, il provider di hosting numero 1 in Europa che oggi ti regala il primo anno di abbonamento al pacchetto Plus.

Performance formidabili con il provider di hosting IONOS, oggi gratis per 1 anno

Con il provider di hosting IONOS, oggi gratis per 1 anno, ottieni performance formidabili. Infatti, il tuo sito web è sempre online grazie all’infrastruttura ridondante e georidondante che garantisce sempre la massima disponibilità. Con il certificato SSL non solo proteggi i dati degli utenti, preservandone la sicurezza, ma trasmetti fiducia e professionalità.

Con il pacchetto Plus in offerta a 0 euro il primo anno hai più spazio web. Ottieni 200 GB di storage per il tuo sito web con la possibilità di archiviare dati, email e progetti senza problemi né limitazioni. L’installazione avviene in 1 clic per avviare il tuo CMS preferito all’istante e creare il tuo sito web come vuoi su hosting IONOS veloce, sicuro e gratis 1 anno.