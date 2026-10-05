Windows 11, Aero Shake di W7 c'è ancora: come attivarlo

Sono passati 17 anni dal lancio di Windows 7 e il supporto al sistema operativo è terminato da parecchio tempo, ma ancora oggi una sua funzionalità sopravvive all’interno di Windows 11. All’epoca si chiamava Aero Shake. Oggi non più, ma ciò che fa è rimasto del tutto invariato. È ben nascosta nella piattaforma, vediamo a cosa serve, come attivarla e utilizzarla.

Come attivare Aero Shake in Windows 11

Prima di tutto, osserviamola in azione. È quella che riduce a icona tutte le finestre aperte (tranne quella selezionata) semplicemente facendo clic sulla finestra del titolo, tenendo premuto e scuotendo il cursore del mouse. Allo stesso modo, è possibile riportarle in primo piano. Ecco una demo appena registrata.

Attivare la funzionalità è davvero molto semplice: basta aprire le Impostazioni, selezionare la voce Multitasking e poi Scuotimento della finestra della barra del titolo (il nome Aero Shake era decisamente più sintetico ed efficace), come nello screenshot qui sotto.

Può tornare utile a chi trascorre le proprie giornate alla scrivania, di fronte al monitor, per rimettere in ordine il desktop in un attimo, concentrandosi esclusivamente su un compito alla volta, senza la distrazione delle altre finestre aperte.

Vale la pena ricordare che W11 ha una scorciatoia da tastiera che fa qualcosa di molto simile: è Win+D . In questo caso, però, riduce a icona tutte le finestre (o le ripristina tutte), non lasciandone alcuna in primi piano. La differenza è sostanziale, quest’ultima di fatto interrompe il flusso di lavoro.