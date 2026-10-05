Windows 11, aggiornamento fa bloccare giochi e programmi

L’aggiornamento KB5124010 di Windows 22, pubblicato il 22 settembre 2026, fa i capricci provocando l’arresto improvviso di alcuni programmi e videogiochi. Nel dettaglio, il bug è legato all’elaborazione dell’audio AC-3, che sicuramente si conosce meglio con il nome di Dolby Digital.

Le applicazioni recenti integrano un decoder per elaborare l’AC-3. Ma in altre, più datate, è Windows a doversi occupare di questo compito. Ed è qui che sorge il problema. Microsoft non fornisce esempi di software interessati. Si sa tuttavia che il blocco avviene o al momento del loro avvio, o quando devono riprodurre un contenuto audio. I lettori multimediali così come i videogiochi, tra gli altri, possono quindi rientrare tra i programmi colpiti.

Come disinstallare l’aggiornamento KB5124010 che fa bloccare alcuni programmi

Dopo l’installazione di questo aggiornamento, alcune applicazioni che utilizzano la decodifica audio AC-3 (Dolby Digital) potrebbero non avviarsi o chiudersi in modo imprevisto quando vengono utilizzate determinate funzioni audio. Questo problema riguarda principalmente le applicazioni legacy che si basano sulla decodifica audio integrata in Windows. La maggior parte delle applicazioni moderne non è interessata , spiega Microsoft.

La correzione è attualmente in fase di sviluppo. Nel frattempo, se uno dei programmi di cui si ha bisogno non funziona più a causa di questo bug, l’unica soluzione è disinstallare l’aggiornamento problematico. Per farlo, basta andare nelle Impostazioni di Windows 11 poi Windows Update > Cronologia aggiornamenti > Disinstallare gli aggiornamenti. Alla riga che menziona la KB5124010, cliccare sul pulsante Disinstalla e riavviare il PC per completare l’operazione.