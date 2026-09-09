Hosting web di qualità a costo zero per un anno, ecco la promo di IONOS

IONOS è da tempo un punto di riferimento assoluto per il settore dei servizi di web hosting. Privati, professionisti e PMI hanno la possibilità di puntare sulle soluzioni proposte dall’azienda per la gestione del proprio sito web (o del proprio network di siti).

La promo di settembre è ancora più interessante: con IONOS, infatti, è possibile accedere al piano Plus per sfruttare un servizio di hosting a costo zero per i primi 12 mesi (poi 9 euro + IVA al mese).

Tale servizio è ricco di contenuti e può rappresentare la soluzione giusta per tantissimi utenti. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di IONOS, accessibile dal box qui di sotto.

Hosting web gratis per un anno con IONOS

Con il piano Plus di IONOS è possibile accedere a un servizio di hosting completo e ricco di vantaggi, senza alcun costo. Per privati, professionisti e aziende si tratta della base giusta su cui costruire il proprio sito web.

A disposizione degli utenti troviamo 200 GB di spazio su SSD NVMe, 2 caselle e-mail, un dominio in omaggio e molto altro ancora. Da non sottovalutare i servizi di sicurezza che IONOS mette a disposizione dei suoi utenti.

Ci sono, infatti, varie funzionalità di protezione, con lo scanner antimalware che permette di proteggere il sito dalle minacce del web. C’è anche il servizio per il backup e il ripristino dei contenuti.

L’offerta in corso fa la differenza: il piano Plus è gratis per un anno, garantendo un accesso completo ai servizi proposti da IONOS. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e può essere attivata direttamente tramite il link qui di sotto, seguendo una breve procedura di attivazione online.