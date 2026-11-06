 VPN illimitata e antivirus inclusi, è il momento di scegliere NordVPN (-85%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN illimitata e antivirus inclusi, è il momento di scegliere NordVPN (-85%)

Con NordVPN è possibile accedere ad antivirus e VPN in un'unica offerta, ecco la promo da cogliere al volo per massimizzare il risparmio.
VPN illimitata e antivirus inclusi, è il momento di scegliere NordVPN (-85%)
Sicurezza Antivirus VPN
Con NordVPN è possibile accedere ad antivirus e VPN in un'unica offerta, ecco la promo da cogliere al volo per massimizzare il risparmio.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

NordVPN è un vero e proprio punto di riferimento per il settore delle VPN. La versione completa del servizio include diverse funzionalità aggiuntive con la possibilità di sfruttare un sistema antivirus di nuova generazione, con protezione da truffe e phishing oltre che dai malware.

Con la promo Black Friday 2026, il prezzo si riduce a 3,85 euro al mese. Per chi vuole solo la VPN, invece, il prezzo è di 3,37 euro al mese. L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano da 24 mesi con 4 mesi extra, grazie all’utilizzo del codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione.  La promo garantisce un risparmio fino all’85%.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, raggiungibile tramite il box qui di sotto. Tutte le offerte disponibili includono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Antivirus e VPN insieme con NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per chi ha bisogno di antivirus e VPN insieme. Il servizio garantisce la crittografia del traffico dati, per una connessione protetta anche quando si naviga da una rete non privata.

In aggiunta, c’è una politica zero log che elimina il tracciamento. Il servizio include anche un network composto da migliaia di server, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure online.

ùL’uso della VPN prevede la possibilità di accesso da 10 dispositivi in contemporanea, con lo stesso account, senza limitazioni di banda o di traffico dati.

Con il piano Completo, tra i servizi aggiuntivi inclusi, c’è anche il sistema antivirus di nuova generazione che si somma al password manager e a 1 TB in cloud con la protezione della crittografia.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto, seguendo una breve procedura di attivazione online. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

GTA 6 non è gratis e per smartphone, truffe in aumento

GTA 6 non è gratis e per smartphone, truffe in aumento
Windows 11: più bug scoperti non significa meno sicurezza

Windows 11: più bug scoperti non significa meno sicurezza
GPT-6 Cyber trova le vulnerabilità e non attacca nessuno

GPT-6 Cyber trova le vulnerabilità e non attacca nessuno
VPN a meno di 2 euro al mese, la scelta giusta è PureVPN

VPN a meno di 2 euro al mese, la scelta giusta è PureVPN
GTA 6 non è gratis e per smartphone, truffe in aumento

GTA 6 non è gratis e per smartphone, truffe in aumento
Windows 11: più bug scoperti non significa meno sicurezza

Windows 11: più bug scoperti non significa meno sicurezza
GPT-6 Cyber trova le vulnerabilità e non attacca nessuno

GPT-6 Cyber trova le vulnerabilità e non attacca nessuno
VPN a meno di 2 euro al mese, la scelta giusta è PureVPN

VPN a meno di 2 euro al mese, la scelta giusta è PureVPN
Davide Raia
Pubblicato il
6 nov 2026
Link copiato negli appunti