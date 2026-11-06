VPN illimitata e antivirus inclusi, è il momento di scegliere NordVPN (-85%)

NordVPN è un vero e proprio punto di riferimento per il settore delle VPN. La versione completa del servizio include diverse funzionalità aggiuntive con la possibilità di sfruttare un sistema antivirus di nuova generazione, con protezione da truffe e phishing oltre che dai malware.

Con la promo Black Friday 2026, il prezzo si riduce a 3,85 euro al mese. Per chi vuole solo la VPN, invece, il prezzo è di 3,37 euro al mese. L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano da 24 mesi con 4 mesi extra, grazie all’utilizzo del codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione. La promo garantisce un risparmio fino all’85%.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, raggiungibile tramite il box qui di sotto. Tutte le offerte disponibili includono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Antivirus e VPN insieme con NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per chi ha bisogno di antivirus e VPN insieme. Il servizio garantisce la crittografia del traffico dati, per una connessione protetta anche quando si naviga da una rete non privata.

In aggiunta, c’è una politica zero log che elimina il tracciamento. Il servizio include anche un network composto da migliaia di server, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure online.

ùL’uso della VPN prevede la possibilità di accesso da 10 dispositivi in contemporanea, con lo stesso account, senza limitazioni di banda o di traffico dati.

Con il piano Completo, tra i servizi aggiuntivi inclusi, c’è anche il sistema antivirus di nuova generazione che si somma al password manager e a 1 TB in cloud con la protezione della crittografia.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto, seguendo una breve procedura di attivazione online. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.