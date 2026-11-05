VPN a meno di 2 euro al mese, la scelta giusta è PureVPN

PureVPN è una delle opzioni più interessanti per gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata. Con la promo in corso, infatti, il piano da 24 mesi con 3 mesi extra è ora attivabile a un prezzo ridotto fino a 1,85 euro al mese. Si tratta di un’offerta che garantisce l’84% di sconto. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di PureVPN. Per tutti i nuovi utenti ci sono 31 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN da attivare oggi: ecco perché scegliere PureVPN

PureVPN ha tutte le carte in regola per essere considerata la VPN da scegliere oggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di navigare con la protezione della crittografia per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata.

Da segnalare anche una politica no log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento della propria attività durante l’uso della VPN. PureVPN propone un network composto da oltre 6 mila server per aggirare blocchi geografici spostando il proprio IP in un altro Paese.

La VPN garantisce l’uso multi-dispositivo, con accesso alla rete da 10 dispositivi in contemporanea utilizzando lo stesso account. Si tratta, quindi, di un modo semplice e conveniente per navigare in sicurezza da tutti i propri dispositivi.

L’offerta del mese di novembre rappresenta l’occasione giusta per attivare una nuova VPN: PureVPN ora costa appena 1,85 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 31 giorni di garanzia di rimborso.

Per attivare subito la VPN basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura di attivazione online. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo e solo per i nuovi utenti che scelgono oggi il servizio.