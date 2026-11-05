 Malwarebytes Antivirus a metà prezzo oggi
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Malwarebytes Antivirus a metà prezzo oggi

Oggi Malwarebytes Antivirus, una delle migliori soluzioni per sicurezza e privacy dei tuoi dispositivi, è in offerta a metà prezzo.
Malwarebytes Antivirus a metà prezzo oggi
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Oggi Malwarebytes Antivirus, una delle migliori soluzioni per sicurezza e privacy dei tuoi dispositivi, è in offerta a metà prezzo.
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Malwarebytes Antivirus è tra le migliori soluzioni per sicurezza e privacy dei tuoi dispositivi. Oggi il piano Total è in offerta a metà prezzo. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora al 50% di sconto! Lo paghi solo 84,99 euro l’anno, anziché 169,99 euro. Questo prezzo include una licenza annuale per 1 utente e 3 dispositivi.

Scegli Malwarebytes per i tuoi dispositivi

Questa soluzione è perfetta per chi cerca in un’unica soluzione tutto il necessario per difendersi contro qualsiasi minaccia. Infatti, oggigiorno le minacce non si presentano solo sotto forma di virus. Oggi chiunque può essere attaccato da un risultato di ricerca fraudolento, un messaggio sui social media insidioso, una notifica del browser truffaldina, un falso aggiornamento, un codice QR o un SMS.

Con Malwarebytes Antivirus hai una suite che include tutto quello di cui hai bisogno per proteggerti dalle tattiche reali utilizzate oggi dai criminali informatici e non solo dalle tradizionali minacce virus del passato. I dati parlano chiaro. Le sue soluzioni hanno bloccato più di 39 milioni di minacce malware e PUP, oltre 90 milioni di minacce web e siti dannosi e oltre 150 mila attacchi ransomware.

Con Malwarebytes Antivirus Total hai protezione totale su ogni dispositivo

Con Malwarebytes Antivirus Total hai una protezione completa e totale su ogni dispositivo, Windows, Mac, Android e iOS. Acquistalo ora al 50% di sconto! Ecco cosa include a soli 84,99 euro l’anno:

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  • Prevenzione delle truffe
    • Fidato Advisor
      Consigli personalizzati sulla sicurezza, adattati ai tuoi dispositivi e alle tue abitudini
    • Scam Guard
      Individua i contenuti sospetti e suggerisce le azioni da intraprendere.
    • Scanner dell’impronta digitale
      Esegui una scansione per verificare se i tuoi dati personali sono al sicuro e valutare il rischio di furto d’identità
    • Protezione del testo
      Rileva e segnala i messaggi SMS fraudolenti prima che tu possa agire in base a essi
    • Protezione delle chiamate
      Individua e blocca le chiamate spam e le truffe prima che il telefono squilli
  • Protezione dalle minacce
    • Protezione Web
      Blocca i siti di phishing e gli URL dannosi prima che vengano caricati
    • Malware e PUP Protezione
      Rilevamento e blocco in tempo reale di malware e programmi potenzialmente indesiderati
    • Protezione da ransomware
      Individua e impedisci che il software dannoso ti impedisca l’accesso al tuo sistema
    • Protezione dagli exploit
      Blocca gli attacchi che sfruttano le vulnerabilità del software e del sistema operativo
    • Protezione contro gli attacchi di forza bruta
      Blocca i tentativi ripetuti di accesso non autorizzato al tuo sistema
  • Privacy e monitoraggio
    • Privacy VPN
      Proteggi la tua connessione sia su computer che su dispositivi mobili.
    • Monitoraggio tramite webcam
      Ti avvisa quando le app tentano di accedere alla tua webcam senza autorizzazione
    • Monitoraggio tramite Desktop remoto
      Ti avvisa quando vengono installate app per il monitoraggio remoto del desktop
    • Privacy strumento di verifica delle impostazioni
      Verifica e corregge le impostazioni sulla privacy per ridurre al minimo la tua esposizione
  • Sistema e prestazioni
    • Controllo del firewall
      Filtra il traffico di rete per proteggere il tuo dispositivo da accessi non autorizzati
    • Distruggidocumenti
      Cancella definitivamente i file selezionati e ogni traccia di essi dal disco
    • Ottimizzazioni del sistema
      Ottimizza il tuo dispositivo per garantire prestazioni e privacy
    • Pulitore di cianfrusaglie
      Libera spazio di archiviazione rimuovendo i file temporanei, le cache e i dati residui

 

 

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Pubblicato il 5 nov 2026

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5 nov 2026
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