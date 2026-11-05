Malwarebytes Antivirus a metà prezzo oggi

Malwarebytes Antivirus è tra le migliori soluzioni per sicurezza e privacy dei tuoi dispositivi. Oggi il piano Total è in offerta a metà prezzo. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora al 50% di sconto! Lo paghi solo 84,99 euro l’anno, anziché 169,99 euro. Questo prezzo include una licenza annuale per 1 utente e 3 dispositivi.

Questa soluzione è perfetta per chi cerca in un’unica soluzione tutto il necessario per difendersi contro qualsiasi minaccia. Infatti, oggigiorno le minacce non si presentano solo sotto forma di virus. Oggi chiunque può essere attaccato da un risultato di ricerca fraudolento, un messaggio sui social media insidioso, una notifica del browser truffaldina, un falso aggiornamento, un codice QR o un SMS.

Con Malwarebytes Antivirus hai una suite che include tutto quello di cui hai bisogno per proteggerti dalle tattiche reali utilizzate oggi dai criminali informatici e non solo dalle tradizionali minacce virus del passato. I dati parlano chiaro. Le sue soluzioni hanno bloccato più di 39 milioni di minacce malware e PUP, oltre 90 milioni di minacce web e siti dannosi e oltre 150 mila attacchi ransomware.

Con Malwarebytes Antivirus Total hai protezione totale su ogni dispositivo

Con Malwarebytes Antivirus Total hai una protezione completa e totale su ogni dispositivo, Windows, Mac, Android e iOS. Acquistalo ora al 50% di sconto! Ecco cosa include a soli 84,99 euro l’anno:

Prevenzione delle truffe Fidato Advisor

Consigli personalizzati sulla sicurezza, adattati ai tuoi dispositivi e alle tue abitudini Scam Guard

Individua i contenuti sospetti e suggerisce le azioni da intraprendere. Scanner dell’impronta digitale

Esegui una scansione per verificare se i tuoi dati personali sono al sicuro e valutare il rischio di furto d’identità Protezione del testo

Rileva e segnala i messaggi SMS fraudolenti prima che tu possa agire in base a essi Protezione delle chiamate

Individua e blocca le chiamate spam e le truffe prima che il telefono squilli

Protezione dalle minacce Protezione Web

Blocca i siti di phishing e gli URL dannosi prima che vengano caricati Malware e PUP Protezione

Rilevamento e blocco in tempo reale di malware e programmi potenzialmente indesiderati Protezione da ransomware

Individua e impedisci che il software dannoso ti impedisca l’accesso al tuo sistema Protezione dagli exploit

Blocca gli attacchi che sfruttano le vulnerabilità del software e del sistema operativo Protezione contro gli attacchi di forza bruta

Blocca i tentativi ripetuti di accesso non autorizzato al tuo sistema

Privacy e monitoraggio Privacy VPN

Proteggi la tua connessione sia su computer che su dispositivi mobili. Monitoraggio tramite webcam

Ti avvisa quando le app tentano di accedere alla tua webcam senza autorizzazione Monitoraggio tramite Desktop remoto

Ti avvisa quando vengono installate app per il monitoraggio remoto del desktop Privacy strumento di verifica delle impostazioni

Verifica e corregge le impostazioni sulla privacy per ridurre al minimo la tua esposizione

Sistema e prestazioni Controllo del firewall

Filtra il traffico di rete per proteggere il tuo dispositivo da accessi non autorizzati Distruggidocumenti

Cancella definitivamente i file selezionati e ogni traccia di essi dal disco Ottimizzazioni del sistema

Ottimizza il tuo dispositivo per garantire prestazioni e privacy Pulitore di cianfrusaglie

Libera spazio di archiviazione rimuovendo i file temporanei, le cache e i dati residui

