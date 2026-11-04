 Nuova VPN da attivare a novembre: arriva la promo Black Friday di NordVPN
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Nuova VPN da attivare a novembre: arriva la promo Black Friday di NordVPN

NordVPN è in offerta per il Black Friday 2026: il prezzo si riduce fino a 3,37 euro al mese per chi sceglie oggi la VPN illimitata.
Nuova VPN da attivare a novembre: arriva la promo Black Friday di NordVPN
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NordVPN è in offerta per il Black Friday 2026: il prezzo si riduce fino a 3,37 euro al mese per chi sceglie oggi la VPN illimitata.
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La migliore VPN da attivare a novembre 2026 non può che essere NordVPN, ora in sconto grazie alla promo Black Friday. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo con la possibilità per i nuovi utenti di ottenere un risparmio fino al 78% sul costo del servizio.

Scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO), la VPN ora costa 3,37 euro al mese. Da segnalare la possibilità di optare per la versione completa, che include antivirus, password manager, 1 TB in cloud e altri vantaggi. Il costo è di 3,85 euro al mese.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui NordVPN

nordvpn loghi e dispositivi

La migliore VPN da attivare oggi

Scegliere NordVPN significa poter contare su una VPN ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati, per una connessione sicura anche quando la rete non è privata
  • una politica zero log che elimina il tracciamento durante la navigazione con la VPN
  • la possibilità di aggirare blocchi su base geografica scegliendo un server VPN situato all’estero, sfruttando un network di migliaia di server
  • accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account
  • accesso alla versione completa che include antivirus, password manager e 1 TB in cloud

La promozione del Black Friday di NordVPN riguarda il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO. Il prezzo si riduce fino a 3,37 euro al mese oppure 3,85 euro al mese per la versione completa.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2026

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4 nov 2026
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