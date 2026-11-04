Nuova VPN da attivare a novembre: arriva la promo Black Friday di NordVPN

La migliore VPN da attivare a novembre 2026 non può che essere NordVPN, ora in sconto grazie alla promo Black Friday. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo con la possibilità per i nuovi utenti di ottenere un risparmio fino al 78% sul costo del servizio.
Scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO), la VPN ora costa 3,37 euro al mese. Da segnalare la possibilità di optare per la versione completa, che include antivirus, password manager, 1 TB in cloud e altri vantaggi. Il costo è di 3,85 euro al mese.
Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.
La migliore VPN da attivare oggi
Scegliere NordVPN significa poter contare su una VPN ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:
- la possibilità di criptare il traffico dati, per una connessione sicura anche quando la rete non è privata
- una politica zero log che elimina il tracciamento durante la navigazione con la VPN
- la possibilità di aggirare blocchi su base geografica scegliendo un server VPN situato all’estero, sfruttando un network di migliaia di server
- accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account
- accesso alla versione completa che include antivirus, password manager e 1 TB in cloud
La promozione del Black Friday di NordVPN riguarda il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO. Il prezzo si riduce fino a 3,37 euro al mese oppure 3,85 euro al mese per la versione completa.
Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.