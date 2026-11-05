 Il Black Friday di Surfshark è partito: un'occasione da non perdere per una nuova VPN (-85%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il Black Friday di Surfshark è partito: un'occasione da non perdere per una nuova VPN (-85%)

Con Surfshark VPN è possibile attivare una VPN completa, sicura e illimitata: ecco la promo da attivare per il Black Friday 2026 in questo momento.
Il Black Friday di Surfshark è partito: un'occasione da non perdere per una nuova VPN (-85%)
Sicurezza VPN
Con Surfshark VPN è possibile attivare una VPN completa, sicura e illimitata: ecco la promo da attivare per il Black Friday 2026 in questo momento.
Surfshark - Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Surfshark è la VPN da scegliere durante il periodo del Black Friday. Il servizio, infatti, è protagonista di una promo da cogliere al volo che taglia il prezzo della VPN dell’85%. Grazie all’offerta in corso, il piano da 27 mesi è ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

offerta surfshark

La migliore VPN da attivare oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • accesso a Internet protetto dalla crittografia, per un accesso sicuro a Internet anche in caso di utilizzo di una rete non privata
  • navigazione “no log” con l’assenza di un sistema di tracciamento dell’attività online dell’utente
  • network composto da migliaia di server per aggirare blocchi su base geografica e censure online, scegliendo un server situato in un altro Paese
  • navigazione da più dispositivi in contemporanea con lo stesso account, senza limitazioni alla banda e al traffico dati disponibile
  • accesso a funzionalità di sicurezza aggiuntive con la versione One dal costo di 30 centesimi al mese in più

La promozione in corso per il Black Friday consente di abbattere il prezzo della VPN. In questo momento, quindi, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 27 mesi di utilizzo illimitato, con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una breve procedura di attivazione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi utenti che scelgono oggi Surfshark.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il Black Friday di Surfshark è l'occasione giusta per una nuova VPN

Il Black Friday di Surfshark è l'occasione giusta per una nuova VPN
Furto di dati con exploit zero-click per Android e iOS

Furto di dati con exploit zero-click per Android e iOS
Chainalysis conferma l'accesso a credenziali e token

Chainalysis conferma l'accesso a credenziali e token
GTA 6 non è gratis e per smartphone, truffe in aumento

GTA 6 non è gratis e per smartphone, truffe in aumento
Il Black Friday di Surfshark è l'occasione giusta per una nuova VPN

Il Black Friday di Surfshark è l'occasione giusta per una nuova VPN
Furto di dati con exploit zero-click per Android e iOS

Furto di dati con exploit zero-click per Android e iOS
Chainalysis conferma l'accesso a credenziali e token

Chainalysis conferma l'accesso a credenziali e token
GTA 6 non è gratis e per smartphone, truffe in aumento

GTA 6 non è gratis e per smartphone, truffe in aumento
Davide Raia
Pubblicato il
5 nov 2026
Link copiato negli appunti