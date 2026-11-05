Il Black Friday di Surfshark è partito: un'occasione da non perdere per una nuova VPN (-85%)

Surfshark è la VPN da scegliere durante il periodo del Black Friday. Il servizio, infatti, è protagonista di una promo da cogliere al volo che taglia il prezzo della VPN dell’85%. Grazie all’offerta in corso, il piano da 27 mesi è ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto.

La migliore VPN da attivare oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

accesso a Internet protetto dalla crittografia , per un accesso sicuro a Internet anche in caso di utilizzo di una rete non privata

, per un accesso sicuro a Internet anche in caso di utilizzo di una rete non privata navigazione “no log ” con l’assenza di un sistema di tracciamento dell’attività online dell’utente

” con l’assenza di un sistema di tracciamento dell’attività online dell’utente network composto da migliaia di server per aggirare blocchi su base geografica e censure online , scegliendo un server situato in un altro Paese

, scegliendo un server situato in un altro Paese navigazione da più dispositivi in contemporanea con lo stesso account , senza limitazioni alla banda e al traffico dati disponibile

, senza limitazioni alla banda e al traffico dati disponibile accesso a funzionalità di sicurezza aggiuntive con la versione One dal costo di 30 centesimi al mese in più

La promozione in corso per il Black Friday consente di abbattere il prezzo della VPN. In questo momento, quindi, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 27 mesi di utilizzo illimitato, con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una breve procedura di attivazione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi utenti che scelgono oggi Surfshark.