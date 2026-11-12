 Conto deposito al 4% per 6 mesi per i nuovi clienti Crédit Agricole
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Conto deposito al 4% per 6 mesi per i nuovi clienti Crédit Agricole

Conto deposito al 4% per 6 mesi per i nuovi clienti Crédit Agricole
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La banca francese Crédit Agricole offre ai nuovi clienti un conto deposito al 4% annuo lordo per sei mesi, al fine di far crescere i propri risparmi. La sottoscrizione è gratuita, con la possibilità di scegliere se aprirlo in filiale o a distanza, mentre l’importo minimo vincolabile è pari a 5.000 euro.

Il passaggio preliminare, quindi, è aprire un conto corrente con l’istituto bancario transalpino. Il principale vantaggio è che si tratta di un conto online a canone gratuito, grazie al quale è possibile gestire il proprio patrimonio direttamente dall’applicazione ufficiale disponibile sia su smartphone Android che su iPhone.

Pagina richiesta Crédit Agricole

conto deposito credit agricole

Per usufruire del canone gratuito occorre presentare la richiesta di apertura entro il 30 novembre. Inoltre, associata al conto vi è la carta di debito VISA, anche lei a canone zero per i primi due anni, utile per effettuare i propri acquisti sia nei negozi fisici che negli store online. La quota gratuita del canone include anche prelievi illimitati senza commissioni presso le filiali Crédit Agricole Italia, un gestore dedicato per qualsiasi evenienza e bonifici online SEPA a costo zero.

Tornando al conto deposito, i clienti Crédit Agricole possono aprirlo gratuitamente, apporre la forma digitalmente e controllare il rendimento a qualsiasi ora del giorno attraverso il proprio home banking o l’app ufficiale della banca. In definitiva, è una soluzione di risparmio pensata soprattutto per le persone che desiderano far fruttare i loro beni in modo sicuro.

A tutto questo, poi, si aggiunge la possibilità di ricevere fino a 800 euro in buoni regalo da spendere su Amazon.it. I premi sono suddivisi in questo modo: 50 euro di Welcome Bonus, 100 euro con l’accredito dello stipendio o della pensione, fino a 150 euro con una spesa pari o superiore a 3.000 euro con la carta di debito VISA, fino a 500 euro se si invitano i propri amici ad aprire un nuovo conto.

Pagina offerta Crédit Agricole

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Pubblicato il 12 nov 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
12 nov 2026
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