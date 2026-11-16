Riciclaggio di denaro: Revolut in amministrazione giudiziaria

Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la filiale italiana di Revolut. La fintech non ha implementato efficaci controlli antiriciclaggio, consentendo transazioni illecite attraverso gli account. L’operatività non viene ovviamente bloccata, ma quanto scoperto potrebbe spingere molti utenti a scegliere i concorrenti. Non è inoltre esclusa una pesante sanzione da parte del Ministero dell’Economia.

Riciclaggio di criptovalute e frode fiscale

Come riportato sul sito della Guardia di Finanza è stata disposta la misura dell’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno nei confronti di un istituto bancario lituano autorizzato dalla Banca Centrale Europea con succursale in Italia. L’istituto bancario è Revolut.

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano è il risultato dell’indagine avviate nel 2024 dalla Guardia di Finanza di Milano che ha portato alla scoperta di due attività illecite:

in seguito ad un’ispezione eseguita nei confronti di un Virtual Asset Service Provider (V.A.S.P.) appartenente al medesimo gruppo bancario sono emerse numerose criticità afferenti al corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette

nell’ambito di un procedimento penale per frode fiscale è emerso l’utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l’istituto di credito per la commissione di reati tributari

Successivi approfondimenti hanno permesso di verificare gravi carenze del sistema antiriciclaggio di Revolut. Numerosi soggetti condannati o indagati per gravi reati (24 secondo Reuters), nonché destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali, hanno potuto accedere ai servizi della fintech.

La Guardia di Finanza sottolinea che questo “modello gestionale” ha agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro che avrebbero potuto essere intercettati attraverso la puntuale applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. I soggetti interessati hanno inoltre movimentato risorse oggetto di misure cautelari patrimoniali per oltre 4,6 milioni di euro.

Ritenendo la banca fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti, la Procura delle Repubblica di Milano ha chiesto e ottenuto dal tribunale l’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria (ex art. 34 del Codice Antimafia) nei confronti di Revolut.

Un portavoce della fintech ha dichiarato: