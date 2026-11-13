Hack Binance: DOJ sequestra 1,2 miliardi in criptovalute

Binance ha comunicato ieri sera di aver completato la copertura degli asset rubati a fine ottobre. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto l’autorizzazione dal tribunale per sequestrare o bloccare circa 1,2 miliardi di dollari. Nello stesso comunicato viene annunciato il sequestro dell’infrastruttura usata per la campagna FaceStealer.

Bloccati 1,2 miliardi in criptovalute

Il gruppo TraderTraitor ha rubato circa 6,3 miliardi di dollari in criptovalute dagli hot wallet di Binance, sfruttando un falso colloquio di lavoro. Si tratta del furto più grande della storia. Grazie al tempestivo intervento di Tether e Circle, circa 2,7 miliardi di dollari sono stati congelati quasi subito, quindi i cybercriminali nordcoreani non hanno potuto avviare l’operazione di riciclaggio.

Elliptic ha scoperto che sono stati usati oltre 20.000 wallet ed eseguite almeno 65.000 transazioni tra multiple blockchain. Come detto, Tether e Circle hanno congelato circa 2,7 miliardi prima del trasferimento. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal giudice, gli esperti del Dipartimento del Commercio hanno sequestrato circa 1,2 miliardi di dollari.

Sono in corso le attività per rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare le criptovalute rubate. I cybercriminali di TraderTraitor continuano il riciclaggio attraverso vari bridge, mixer ed exchange. L’FBI ha sollecito i provider a bloccare le transazioni associate agli indirizzi dei wallet usati per riciclare le criptovalute rubate.

Smantellata l’infrastruttura di FaceStealer

Il Dipartimento di Giustizia ha comunicato anche il sequestro dell’infrastruttura cloud usata da altri cybercriminali nordcoreani (Sapphire Sleet) per rubare oltre 400 milioni di dollari in criptovalute. In questo caso è stata sfruttata la tecnica dell’ingegneria sociale.

Le vittime ricevevano inviti per meeting da account rubati alle precedenti vittime. Durante i meeting venivano mostrate registrazioni video di conoscenti o influencer (generati con l’intelligenza artificiale). Ad un certo punto appariva un messaggio di errore per un problema software che poteva essere risolto scaricando un fix. Cliccando sul link veniva installato un malware (FaceStealer) che rubava le criptovalute.