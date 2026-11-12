Satispay: investimenti anche in criptovalute e materie prime

Dopo salvadanaio remunerato, fondi, ETF e azioni, Satispay ha annunciato l’arrivo di oltre 100 ETP (Exchange-Traded Products) che permettono di investire in criptovalute e materie prime. Non servono wallet o cassette di sicurezza, ma è sufficiente accedere alla sezione dedicata nell’app. Ci sono però alcune differenze rispetto a salvadanaio remunerato e fondi.

Solo 0,89 euro per ogni transazione

In base all’indagine condotta da SWG per Satispay, tra chi già investe solo il 10% detiene oro o altre materie prime e appena il 5% possiede criptovalute. Tra coloro che non investono affatto, oltre un terzo (34%) si dichiara convinto di non avere abbastanza denaro, mentre il 22% inizierebbe subito potendo partire con cifre molto piccole.

Satispay ha quindi deciso di offrire oltre 100 ETP tramite il partner Upvest per consentire di investire sul oltre 70 materie prime (oro, argento, petrolio, caffè, grano e altre) e su oltre 50 criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Solana e altre), acquistando quote frazionate a partire da 1 euro.

Gli ETP (Exchange-Traded Products) sono negoziati sui mercati regolamentati, ovvero ETC (Exchange-Traded Commodities) per le materie prime e ETN (Exchange-Traded Notes) per le criptovalute. Gli ETP sono strumenti finanziari quotati in Borsa che replicano l’andamento del prezzo, quindi l’utente non acquista direttamente materie prime e criptovalute. Gli ordini vengono eseguiti durante gli orari ufficiali di apertura delle sedi di negoziazione.

Il costo è 0,89 euro per ogni ordine di acquisto o vendita, indipendentemente dall’importo investito, oltre agli eventuali costi annui applicati dall’emittente del prodotto. Per i piani di acquisto ricorrenti (PAC), le commissioni di transazione sono azzerate su una selezione di ETC ed ETN.

A differenza di salvadanaio remunerato e fondi, Satispay non trattiene le imposte per conto degli utenti (regime amministrato). Questi ultimi dovranno dichiarare i redditi e versare le imposte secondo la normativa vigente (regime dichiarativo). Il report fiscale annuale verrà pubblicato nella sezione Documenti. In caso di plusvalenza sulle vendite è prevista un’imposta del 26%, alla quale si aggiunge l’imposta di bollo dello 0,2% annuo sul controvalore dei prodotti finanziari.

Alberto Dalmasso, CEO e co-fondatore di Satispay, ha dichiarato: