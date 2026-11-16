Conto con Banca Mediolanum: prelievi gratis e 250€ in regalo su Amazon

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta una delle opzioni più interessanti per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di sfruttare il canone azzerato per un anno, oltre a prelievi e bonifici gratis. In aggiunta, è possibile ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum prevede un canone di 3,75 euro al mese, con azzeramento per il primo anno oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30. Al conto è abbinata una carta di debito, con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) e prelievi gratis. I bonifici sono senza commissioni. I clienti possono richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno). Da segnalare anche la possibilità di accesso al conto titoli.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum c’è la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon:

50 euro spendendo almeno 50 euro con la carta di debito Mastercard

200 euro spendendo almeno 50 euro con la carta di debito Mastercard e sottoscrivendo un prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della banca

Sommando le due promo è possibile ottenere il bonus massimo e, quindi, sfruttare 250 euro in buoni su Amazon.

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto e richiedere poi l’apertura del conto corrente. Per aprire SelfyConto è possibile sfruttare un sistema di apertura veloce con SPID. L’offerta è valida solo per un breve periodo e per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto corrente tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.