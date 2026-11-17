La nuova promo di ING è l’occasione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto ricco di vantaggi. Scegliendo Conto Corrente Arancio, infatti, è possibile sfruttare un conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis.

In aggiunta, durante l’apertura, è possibile richiedere il conto deposito Conto Arancio che garantirà interessi al 4% per i primi 12 mesi, senza alcun vincolo sulle somme depositate. La promozione è valida in caso di accredito di stipendio oppure ricevendo un bonifico da almeno 1.000 euro ogni mese.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ING, seguendo poi una breve procedura di sottoscrizione per l’apertura del conto corrente. L’offerta è valida per un breve periodo.

Le caratteristiche della promo

La proposta di ING si articola su due livelli. Da una parte, infatti, è possibile aprire un conto corrente a zero spese mentre dall’altra c’è il conto deposito con interessi al 4% per i primi 12 mesi.

Nel dettaglio, la promo propone:

Conto Corrente Arancio con canone zero e prelievi e bonifici gratis; si tratta di un prodotto che ha tutte le carte in regola per poter diventare il conto corrente principale per la gestione delle proprie spese quotidiane; è anche possibile accedere alla carta di credito con canone azzerabile e possibilità di rateizzare le spese

con canone zero e prelievi e bonifici gratis; si tratta di un prodotto che ha tutte le carte in regola per poter diventare il conto corrente principale per la gestione delle proprie spese quotidiane; è anche possibile accedere alla carta di credito con canone azzerabile e possibilità di rateizzare le spese Conto Arancio (conto deposito non vincolato) con interessi al 4% per 12 mesi sui primi 200.000 euro (oppure 400.000 euro investendo almeno 100.000 euro con il servizio di consulenza MYMoneyCoach)

Per sbloccare il bonus del tasso promozionale è sufficiente accreditare lo stipendio oppure ricevere ogni mese un bonifico da almeno 1.000 euro sul conto corrente.

Per richiedere l’offerta basta seguire una semplice procedura di apertura online, seguendo il link riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.