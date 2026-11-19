Rendimento sicuro dai propri risparmi, buoni regalo spendibili sul più famoso marketplace al mondo e canone a costo zero. È quanto offre Crédit Agricole agli utenti che aprono il conto online entro il 30 novembre, nell’ambito dell’iniziativa “Crédit Agricole ti premia con VISA – Novembre 2026”.

Associata al conto corrente online vi è la carta di debito che integra il circuito di pagamento internazionale Visa, utilizzabile sia online che nei negozi, tanto in Italia quanto all’estero. Dall’app della banca è possibile impostare dei limiti d’uso giornalieri o mensili, oppure bloccarla e metterla in pausa a propria discrezione.

Una delle componenti chiave della promozione è il conto deposito al 4%, percentuale riconosciuta sulle somme vincolate a sei mesi. Il tasso d’interesse rimane in vigore dall’inizio alla fine, mentre l’importo minimo vincolabile è pari a 5.000 euro. Inoltre, sia l’apertura che la gestione del conto è a costo zero, non vi sono cioè spese da sostenere.

La seconda parte più importante dell’iniziativa in corso è rappresentata dai Buoni Amazon, per un valore massimo di 800 euro. Di questi, 50 euro sono riconosciuti come Welcome Bonus dopo aver aperto il conto online inserendo il codice promo VISA, richiedendo la carta di debito ed effettuando almeno una transazione di qualsiasi importo entro 60 giorni dall’apertura. La richiesta di apertura del conto deve pervenire entro il 12 gennaio 2027.

Altri 100 euro in buoni regalo si ottengono con l’accredito dello stipendio o della pensione, ulteriori 150 euro se si effettua una spesa pari o superiore a 3.000 euro con la carta di debito associata al conto. Sono validi gli acquisti online, tramite POS e i pagamenti utilizzando il wallet del proprio smartphone.

A questi poi si aggiungono fino a 500 euro invitando i propri amici a sottoscrivere un nuovo conto con la banca francese. Per ogni amico suggerito è possibile ricevere un buono regalo di 50 euro, importo che sale a 100 euro se si accredita lo stipendio o la pensione.