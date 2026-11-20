Il Conto Corrente ING offre tantissimi vantaggi per tutti coloro che vogliono risparmiare senza rinunciare a nulla. Infatti, hai dalla tua parte una soluzione con zero costi di gestione per conto, carte e operazioni. Inoltre, i tuoi risparmi hanno valore grazie al Conto Deposito che ti offre il 4% di interesse annuo lordo per 12 mesi. Cosa stai aspettando? Inizia da qui la tua avventura finanziaria.

Per ottenere tutto questo devi aprire Conto Corrente Arancio e, durante la fase di apertura, selezionare anche Conto Arancio, il conto deposito di ING. Dovrai farlo entro il 20 dicembre 2026. Dopodiché, una volta aperti i due conti, dovrai effettuare un primo bonifico a entrambi entro il 31 gennaio 2027. Terminata anche questa fase, entro il 28 febbraio 2027, accredita lo stipendio di almeno 1000 euro o ricevi un bonifico di almeno 1000 euro sul conto corrente.

Da qui in poi hai il 4% annuo lordo per 12 mesi sui tuoi risparmi continuando a ricevere lo stipendio o il bonifico di almeno 1000 euro ogni mese per un anno. Su Conto Arancio puoi avere questa percentuale di interesse fino a 200.000 euro.

Niente vincoli, i tuoi risparmi possono essere prelevati in qualsiasi momento. Inoltre, niente importo minimo, ogni centesimo conta. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo e inizia fin da subito a dare il giusto valore ai tuoi risparmi.

Conto Corrente ING: tutti i vantaggi in un’unica soluzione

Conto Corrente ING include tantissimi vantaggi all’interno di un’unica soluzione smart e sicura. Inizia da qui la tua avventura finanziaria. Trovi tutto quello che ti serve direttamente dal tuo smartphone. Grazie alle carte di pagamento la tua vita è ancora più semplice. Scegli tu il PIN, imposta i tuoi limiti di spesa, paga con calma in più mesi e salta la fila in aeroporto.

A tutto questo aggiungi carta di debito e di credito a canone zero, prelievi gratis in Italia e in Europa, bonifici ordinari e istantanei gratuiti, bollettini, CBILL, pagoPA e F24 a costo zero. Tutto questo a canone zero accreditando lo stipendio, almeno 1000 euro al mese, o se hai meno di 30 anni.