Per aziende e freelance c’è oggi la possibilità di puntare su Wallester, che mette a disposizione dei suoi clienti un conto con IBAN multivaluta, per un’operatività bancaria completa, oltre a carte di pagamento, per la gestione di tutte le spese aziendali. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Wallester, accessibile qui di sotto. I nuovi clienti possono provare una demo per verificare le caratteristiche complete del servizio.

Perché scegliere Wallester

Con Wallester è possibile accedere a un conto business gratuito con IBAN multivaluta per poter operare in modo completo e sfruttare al massimo tutti i vantaggi di una piattaforma bancaria moderna e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze di aziende e freelance, soprattutto quando si ha la necessità di effettuare transazioni in più valute. Scegliendo il servizio proposto da Wallester, inoltre, è possibile accedere a carte fisiche e virtuali VISA per la gestione delle spese aziendali.

Si tratta, quindi, di un’offerta multi-livello, pensata per poter soddisfare appieno le necessità di varie tipologie di clienti business, sia in termini di operatività bancaria che per quanto riguarda la gestione e il controllo delle spese. L’approccio multi-valuta rende Wallester ancora più completo e in grado di adattarsi a vari contesti di utilizzo, risultando la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un modo moderno ed efficiente di gestire le finanze della propria attività.

Per avviare la prova gratuita e/o richiedere il servizio basta raggiungere il sito ufficiale, accessibile tramite il box riportato qui di sotto. Basteranno pochi minuti per poter accedere al prodotto desiderato e iniziare a testarne le qualità. Walleter è oggi la scelta ideale per aziende e professionisti freelance alla ricerca di un modo nuovo e più efficiente per gestire tutti gli aspetti contabili, bancari e fiscali della propria attività.