Le persone che stanno valutando l’apertura di un nuovo conto a canone zero per la gestione delle proprie spese quotidiane possono prendere in considerazione HYPE e il suo conto senza canone con carta virtuale associata, cashback online e un’utile funzione per risparmiare in vista di una spesa futura.

Fino al 31 dicembre chi apre un nuovo conto HYPE ha la possibilità di ricevere a titolo di rimborso 5 euro di bonus. Per riuscirci è sufficiente aprire un conto entro il 31 dicembre tramite il codice CIAOHYPER e spendere almeno 50 euro con la carta associata nei 30 giorni successivo all’apertura.

Il conto online a canone zero di HYPE include tutte le principali operazioni che contribuiscono alla gestione delle proprie spese di tutti i giorni. Tra queste si annoverano l’accredito dello stipendio, i pagamenti in Italia e all’estero, i bonifici istantanei e i prelievi senza commissioni.

Inoltre è possibile fare affidamento sui pagamenti di bollettini, MAV/RAV e PagoPa, sui pagamenti ricorrenti e sulle ricariche, in aggiunta ai gruppi di spesa condivisi con SplitHYPE. Sono disponibili anche box di risparmio personalizzati, così da poter conservare una piccola o ingente somma di denaro a propria discrezione e averla sempre a disposizione in caso di bisogno.

HYPE include poi il programma cashback sugli acquisti, che propone un rimborso ogni volta che si completa un acquisto. Il conto in questione prevede fino al 10% di cashback dai propri acquisti sul web, con più di 900 brand tra cui scegliere. Nell’elenco compaiono grandi nomi come Nike, Unieuro, Shein, Notino, Feltrinelli, Enel e tanti altri.

Associata al conto vi è la carta HYPE in versione virtuale, da subito disponibile dopo l’attivazione del conto. Volendo, poi, è possibile richiederne anche una copia fisica al costo di 9,90 euro una tantum. La richiesta può essere presentata direttamente dall’app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi