Il periodo del Black Friday è il momento giusto anche per richiedere una carta di credito gratuita, senza aprire un nuovo conto corrente. La soluzione giusta è rappresentata da TF Bank che mette a disposizione dei nuovi clienti la carta TF Mastercard Gold a canone zero. Questa carta include anche una polizza viaggi e la possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere la carta basta visitare il sito ufficiale di TF Bank, tramite il box qui di sotto. La carta ha tutti gli elementi giusti per essere considerata come l’opzione migliore da richiedere in questo momento per eliminare i costi, senza compromessi sull’utilizzo.

Le caratteristiche della carta di credito

Con TF Mastercard Gold di TF Bank è possibile ottenere una carta di credito ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo il canone zero, che elimina completamente i costi di mantenimento della carta stessa, che viene emessa in modo gratuito e senza dover aprire un nuovo conto corrente.

Da segnalare anche la possibilità di utilizzo con Google Pay e Apple Pay. Ci sono, inoltre, altri vantaggi come l’opzione per rateizzare le spese, la polizza viaggi gratuita e l’assenza di commissioni sui cambi. I clienti possono accedere anche a cashback e offerte dedicate tramite il programma TF Privilege. Il plafond è personalizzato e cresce nel tempo, garantendo al cliente la possibilità di utilizzo maggiore.

Si tratta, quindi, dell’opzione giusta per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito gratuita e senza un nuovo conto corrente. Le spese sostenute vengono addebitate sul conto fornito dall’utente. Non ci sono costi iniziali da sostenere. Per accedere alla promo basta seguire una breve procedura di apertura online, tramite il sito ufficiale della banca.