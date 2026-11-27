C’è chi durante il giorno del Black Friday anziché agli acquisti pensa a una nuova soluzione per gestire le proprie finanze e risparmiare. Un aiuto in tal senso arriva dalla promozione BBVA, che offre un conto corrente e una carta di debito a canone zero per sempre, il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi sei mesi, più una remunerazione a lungo termine in seguito.

Il conto online BBVA prevede dunque un canone a zero per sempre, sia per il conto corrente che per la carta di debito fisica e/o digitale. Inclusi vi sono poi diversi servizi, tra cui lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima, i pagamenti con F24 semplificato, gli acquisti in valuta estera durante tutti i giorni della settimana e i prelievi di contanti nei Paesi appartenenti all’Unione europea a partire da 100 euro.

L’apertura del conto corrente BBVA entro l’11 dicembre consente inoltre di beneficiare di un tasso d’interesse lordo annuo del 4% su una somma massima di 200.000 euro per i primi sei mesi. Come riporta il regolamento della promozione, gli interessi maturano giorno per giorno sul saldo del conto corrente e vengono liquidati in un’unica soluzione nei primi giorni lavorativi del mese seguente.

C’è poi la promozione Cashback valida sui primi 210 euro di acquisti ogni mese per i primi sei mesi. Anche in questo caso viene riconosciuto un cashback del 4%: l’unico requisito da soddisfare, come sopra, è aprire il conto corrente entro l’11 dicembre di quest’anno.

Dopo i primi sei mesi e fino al 31 dicembre 2030, BBVA riconoscerà una remunerazione della liquidità sul conto corrente pari al 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la Banca centrale europea. Il tasso varierà su base trimestrale, sempre facendo riferimento a quello della BCE, consultabile sul sito ecb.europa.eu.