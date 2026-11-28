La scelta giusta per un nuovo conto online da aprire oggi è rappresentata da SelfyConto di Banca Mediolanum, ora proposto con canone azzerato per un anno, prelievi e bonifici gratis e con la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon. Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, premendo sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi clienti che scelgono oggi la banca.

Cosa prevede la promo

La promozione di Banca Mediolanum consente ai nuovi clienti la possibilità di accedere a SelfyConto, un conto online con canone di 3,75 euro al mese che, però, viene azzerato per un anno oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno. La carta è utilizzabile per prelievi senza commissioni in tutta l’area euro. Ci sono anche i bonifici senza commissioni.

I clienti possono richiedere la carta di credito, disponibile con canone zero per un anno e poi con un costo di 20 euro all’anno, oltre alla carta prepagata. C’è anche la possibilità di accesso al conto titoli per gli investimenti.

La promozione del momento consente l’apertura del conto con possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon:

50 euro spendendo almeno 50 euro con la carta di debito

spendendo almeno 50 euro con la carta di debito 200 euro spendendo almeno 50 euro con la carta di debito e sottoscrivendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca

Per accedere subito alla promozione, valida per un periodo di tempo limitato, basta seguire il link qui di sotto, andando a completare una rapida procedura di apertura online (anche tramite SPID).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.