Conto a zero spese e interessi al 4%: la promo di ING è da cogliere al volo

La promozione di ING è l’occasione giusta per poter accedere a un conto corrente completo e anche a una remunerazione significativa.

Con Conto Corrente Arancio Più, infatti, è possibile sfruttare un conto a canone azzerato oltre a bonifici e prelievi gratis. I clienti possono richiedere la carta di credito a canone zero.

Impostando l’accredito dello stipendio o ricevendo un bonifico da almeno 1.000 euro al mese è possibile ottenere interessi al 4% per 12 mesi con il conto deposito libero Conto Arancio.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ING.

I dettagli della promo di ING

Con ING è possibile accedere a una promo molto vantaggiosa. Il Conto Corrente Arancio Più, infatti, un conto a zero spese che rappresenta un prodotto completo e ricco di vantaggi per tutti i risparmiatori, con prelievi e bonifici gratis e anche con la carta di credito a costo zero.

Il conto in questione consente l’accesso al Conto Arancio, un conto deposito libero che, in via promozionale, garantisce ai risparmiatori il 4% di interessi (tasso annuo lordo) con la liquidità che sarà sempre a disposizione del cliente. Gli interessi vengono calcolati ogni giorno e sono poi liquidati al cliente a fine anno.

La combinazione tra i due prodotti è ottimale e permette di massimizzare i vantaggi, garantendo l’azzeramento dei costi e, nello stesso tempo la possibilità di sfruttare una remunerazione vantaggiosa sulla propria liquidità che resterà sempre non vincolata.

Si tratta, quindi, di una promozione completa e ricca di vantaggi. Per richiedere il conto è sufficiente seguire una breve procedura online, accessibile premendo sul box qui di sotto. Non ci sono costi iniziali di alcun tipo. La promo è valida solo per un breve periodo.