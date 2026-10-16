 Conto corrente remunerato al 4% con la banca online BBVA
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Conto corrente remunerato al 4% con la banca online BBVA

Conto corrente remunerato al 4% con la banca online BBVA
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BBVA è la banca online che offre un conto corrente remunerato al 4% ogni mese per sei mesi, poi la remunerazione è garantita a lungo termine. Inoltre, sia il conto che la carta di debito sono a canone zero per sempre.

Nell’ambito dell’ultima promo, BBVA riconosce il 4% lordo di remunerazione per i primi sei mesi, con liquidazione mensile degli interessi. Al termine dei sei mesi, i clienti che rimangono in BBVA possono ottenere fino al 2,25% annuo lordo, un tasso superiore oltre dieci volte la media del mercato stando agli ultimi dati pubblicati dalla BCE (Banca centrale europea).

Pagina offerta BBVA

bbva-conto-corrente-zero-spese-per-sempre-4-percento-interessi-ogni-mese

Mentre il 4% dei primi sei mesi non richiede né l’accredito dello stipendio né una spesa mensile fissa, né un importo determinato da depositare nel conto corrente, il tasso del 2,25% della remunerazione garantita a lungo termine da BBVA lo si ottiene rispondendo ad almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Accredito della propria busta paga o della pensione sul nuovo conto online BBVA
  • Acquisti effettuati con la carta di debito o credito BBVA per una spesa di almeno 1.000 euro al mese
  • Controvalore medio mensile investito in fondi pari ad almeno 15.000 euro (sono esclusi gli ETF)

Se non è possibile soddisfare uno dei tre requisiti citati qui sopra, coloro che rimangono in BBVA anche dopo i primi sei mesi possono comunque far crescere il proprio saldo in base al saldo medio del loro conto:

  • 1,75% lordo annuo se il saldo medio mensile del conto è pari o superiore a 50.000 euro
  • 1,25% lordo annuo se il saldo medio mensile del conto è pari o superiore a 10.000 euro
  • 0,65% lordo annuo sempre garantito

Il tasso di interesse relativo alla remunerazione a lungo termine cambia ogni trimestre ed è valido sull’intero saldo, e non quindi soltanto sulla eccedenza.

Pagina offerta BBVA

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Pubblicato il 16 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
16 ott 2026
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