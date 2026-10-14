Conto corrente online e carta a canone gratuito con Crédit Agricole

Crédit Agricole offre un conto corrente online e una carta di debito a canone gratuito ai nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere un conto entro il 2 novembre. La carta, appartenente al circuito di pagamento internazionale VISA, si può richiedere durante la procedura di apertura del conto senza costi aggiuntivi.

Sono poi attive due promozioni che incentivano la sottoscrizione del conto online. Da una parte fino a 400 euro in buoni regalo Amazon se si invitano fino a un massimo di otto amici ad entrare in Crédit Agricole (50 euro di buoni regalo per ogni amico invitato), dall’altra fino a 250 euro in buoni Amazon partecipando all’iniziativa “Crédit Agricole ti premia con Visa”, di cui 50 euro come bonus di benvenuto, 100 euro accreditando lo stipendio o la pensione, e fino a 100 euro in base all’utilizzo della carta stessa.

L’app e l’home banking per la gestione del conto corrente di Crédit Agricole sono gratuiti, così come lo sono i bonifici SEPA online, sia quelli ordinari che quelli istantanei. Allo stesso modo sono prive di commissioni le domiciliazioni bancarie, a cui poi si aggiunge l’invio dell’estratto conto e del documento di sintesi periodico, anch’esso a costo zero.

La carta di debito evoluta Crédit Agricole Visa è a canone gratuito per i primi due anni, in seguito il canone passa a 2 euro al mese. Se invece si richiede la carta di debito appartenente al circuito di pagamento nazionale Bancomat, il canone rimane gratuito anche dopo i primi 24 mesi. C’è poi la possibilità di ottenere la carta di credito Nexi Classic, il cui canone annuo è pari a 49,99 euro.

La Crédit Agricole PagoBancomat è utilizzabile per i pagamenti in tutto il mondo, sia nei negozi fisici che online, così come per effettuare prelievi illimitati di contante presso gli ATM Crédit Agricole senza costi. I prelievi di contante presso altre banche, invece, prevedono una commissione pari a 2,10 euro.