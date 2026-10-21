TIM down il 21 ottobre? Tutti gli aggiornamenti (risolto)

In questo momento ci sono centinaia di segnalazioni inviate attraverso il portale Downdetector e relative a un potenziale down della rete TIM. Il grafico qui sotto mostra il picco degli ultimi minuti. Altri feedback riguardano le utenze Kena Mobile che utilizzano la stessa infrastruttura. Pubblicheremo in questo articolo tutti gli aggiornamenti del caso.

Problemi alla rete TIM: cosa sta succedendo?

Analizzando il report, il 40% delle segnalazioni è relativo alle connessioni internet a banda larga, il 28% alla connettività mobile e il 24% a problematiche legate al Wi-Fi. Considerando quante siano le linee gestite dall’operatore, non possiamo valutare se si tratti di un malfunzionamento dall’impatto esteso o meno.

Aggiornamento (21 ottobre 2026, 09:09)

Negli ultimi minuti, i feedback sono in aumento. Qui sotto il grafico aggiornato.

Aggiornamento (21 ottobre 2026, 09:25)

C’è un ulteriore incremento delle segnalazioni, sia per quanto riguarda TIM sia per l’operatore virtuale Kena Mobile.

Aggiornamento (21 ottobre 2026, 09:44)

Il volume dei feedback è già in flessione. È il segnale di un problema che sta fortunatamente rientrando. Non è nota la causa e nemmeno l’estensione dell’impatto. Continueremo comunque a monitorare la situazione aggiornando questo articolo.

Aggiornamento (21 ottobre 2026, 10:16)

Tutto risolto. Il problema è rientrato, l’impatto sembra essere stato relativamente limitato. Al momento non si registrano più segnalazioni, né dai clienti di TIM né da quelli dell’operatore virtuale Kena Mobile che utilizza la sua infrastruttura di rete.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.