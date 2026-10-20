 TOP 230 di Iliad: ultimi giorni per attivare la limited edition da 9,99€ per sempre
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TOP 230 di Iliad: ultimi giorni per attivare la limited edition da 9,99€ per sempre

Con TOP 230 di Iliad è possibile accedere a un'offerta limited edition con tanti Giga a meno di 10 euro al mese: ecco la promozione.
TOP 230 di Iliad: ultimi giorni per attivare la limited edition da 9,99€ per sempre
Telecomunicazioni 5g
Con TOP 230 di Iliad è possibile accedere a un'offerta limited edition con tanti Giga a meno di 10 euro al mese: ecco la promozione.
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C’è tempo fino al prossimo 29 ottobre per attivare Top 230, la promo limited edition proposta da Iliad che garantisce ben 230 GB in 5G oltre a 18 GB extra in UE con un prezzo ridotto fino a 9,99 euro al mese per sempre. L’offerta è disponibile tramite ilsito ufficiale di Iliad e attivandola, garantisce uno sconto sulla fibra, che sarà disponibile a 22,99 euro al mese.

Accedi qui all’offerta di Iliad

iliad

Le caratteristiche dell’offerta di Iliad

La promo TOP 230 di Iliad presenta le seguenti condizioni:

  • minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa
  • minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (con numerose destinazioni internazionali incluse)
  • 230 GB in 5G per navigare in Italia oltre a 18 GB extra in UE
  • tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile
  • sconto sulla fibra ottica Iliad da 5 Gigabit che sarà disponibile a 22,99 euro al mese per i clienti che hanno attivato TOP 230 (mantenendo il pagamento automatico dell’offerta)
  • accesso alle offerte per l’acquisto a rate di un nuovo smartphone, scegliendo tra modelli iPhone e Galaxy
  • possibilità di accedere a un Iliadclub per ottenere Giga extra

L’offerta proposta dall’operatore, disponibile fino al prossimo 29 ottobre, prevede un canone di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

La promozione è disponibile con portabilità del numero da un altro operatore (qualsiasi) oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare.

Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura di attivazione online.

Al momento della richiesta di attivazione è possibile scegliere tra una SIM card tradizionale, che sarà spedita gratuitamente a casa dell’utente, oppure una eSIM, che sarà inviata tramite mail.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire una breve procedura online in modo da completare la richiesta.

Accedi qui all’offerta di Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
20 ott 2026
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