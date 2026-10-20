TOP 230 di Iliad: ultimi giorni per attivare la limited edition da 9,99€ per sempre

C’è tempo fino al prossimo 29 ottobre per attivare Top 230, la promo limited edition proposta da Iliad che garantisce ben 230 GB in 5G oltre a 18 GB extra in UE con un prezzo ridotto fino a 9,99 euro al mese per sempre. L’offerta è disponibile tramite ilsito ufficiale di Iliad e attivandola, garantisce uno sconto sulla fibra, che sarà disponibile a 22,99 euro al mese.

Le caratteristiche dell’offerta di Iliad

La promo TOP 230 di Iliad presenta le seguenti condizioni:

minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (con numerose destinazioni internazionali incluse)

230 GB in 5G per navigare in Italia oltre a 18 GB extra in UE

oltre a tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile

sconto sulla fibra ottica Iliad da 5 Gigabit che sarà disponibile a 22,99 euro al mese p er i clienti che hanno attivato TOP 230 (mantenendo il pagamento automatico dell’offerta)

che sarà disponibile a er i clienti che hanno attivato TOP 230 (mantenendo il pagamento automatico dell’offerta) accesso alle offerte per l’acquisto a rate di un nuovo smartphone, scegliendo tra modelli iPhone e Galaxy

possibilità di accedere a un Iliadclub per ottenere Giga extra

L’offerta proposta dall’operatore, disponibile fino al prossimo 29 ottobre, prevede un canone di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

La promozione è disponibile con portabilità del numero da un altro operatore (qualsiasi) oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare.

Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura di attivazione online.

Al momento della richiesta di attivazione è possibile scegliere tra una SIM card tradizionale, che sarà spedita gratuitamente a casa dell’utente, oppure una eSIM, che sarà inviata tramite mail.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire una breve procedura online in modo da completare la richiesta.