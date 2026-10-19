 Passa a Kena Mobile: subito per te 150 giga e minuti illimitati a meno di 5€
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Passa a Kena Mobile: subito per te 150 giga e minuti illimitati a meno di 5€

Passa a Kena Mobile da un altro operatore e ottieni subito per te 150 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS inclusi.
Passa a Kena Mobile: subito per te 150 giga e minuti illimitati a meno di 5€
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Passa a Kena Mobile da un altro operatore e ottieni subito per te 150 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS inclusi.
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Oggi passare a Kena Mobile da un altro operatore conviene, eccome se conviene! Grazie alla nuova offerta da poco disponibile ottieni subito 150 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS inclusi a meno di 5 euro al mese. Cosa stai aspettando? Acquista l’offerta online per 4,99 euro al mese! Si tratta di un’occasione unica e imperdibile che devi ottenere prima che finisca. Infatti, questa tariffa terminerà tra circa tre giorni.

Passa a Kena

Scopri se con il tuo operatore mobile puoi effettuare la portabilità immediata. L’offerta è compatibile per i clienti provenienti da: 1Mobile, 2Appy, China Mobile, Conexo Technologies, Coop Voce, Dimensione, Digi Mobil, Daily Telecom, Energia Capitale Esco, Elite Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Iliad, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Enel Mobile, Lycamobile, Massima Energia, Noitel, Noverca, Netvalue, Ntmobile, Opnet, Optima, Professional Link, Plintron, Rabona Mobile, Retelit, Segnoverde, Sky Mobile, Spusu, Telmekom, Withu Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile.

5 motivi per passare immediatamente a Kena Mobile

Ci sono ben 5 motivi per passare immediatamente a Kena Mobile dal tuo attuale operatore. Primo fra tutti l’ottimo prezzo! Questo bundle è in offerta online per soli 4,99 euro al mese! Nondimeno, ci sono tantissime altre promozioni ricche di sorprese e a prezzi super competitivi.

Passa a Kena

Secondo, hai libertà totale e zero costi extra perché le offerte sono chiare, senza sorprese e senza penali. Inoltre, grazie alla rete TIM hai massima copertura, anche in 5G, con una copertura del 99% della popolazione e navighi fino a 250 mbps in 5G. Gestisci tutto con un click grazie all’App Kena Mobile, disponibile per tutti gli smartphone, dove potrai verificare e ricaricare il credito, gestire più linee e tante altre comodità. Infine, l’attivazione è facile e veloce con SPID e Video Selfie. E se scegli una eSIM tutto è ancora più veloce.

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Pubblicato il 19 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 ott 2026
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