6G, Ericsson e Verizon completano la prima chiamata outdoor

Mentre nel mondo ancora si prosegue a lavorare sulla copertura delle reti 5G, ormai da tempo c’è chi lavora sullo standard di prossima generazione per i network mobile: il 6G (anche se qualcuno lo confonde con l’8K). È da segnalare il passo in avanti compiuto da Ericsson e Verizon. Le due aziende hanno annunciato di aver eseguito con successo la prima chiamata pre-standard outdoor al mondo sulla banda 7 GHz.

Ericsson e Verizon, un passo avanti verso il 6G

Il test è andato in scena in un sito commerciale della rete Verizon a Concord, in California, installando il sistema Ericsson per la proof-of-concept. È significativo perché porta la sperimentazione dal laboratorio a un ambiente reale, consentendo di valutare le prestazioni in condizioni operative concrete. Di seguito le parole di Hannes Ekström, responsabile della Customer Unit Verizon di Ericsson.

L’annuncio di oggi conferma ulteriormente il ruolo di primo piano di Verizon nel percorso verso il 6G. Le esperienze maturate sul campo possono contribuire a trasformare le potenzialità del 6G in tecnologie concretamente implementabili e, nel tempo, ad aprire nuove prospettive per una connettività altamente reattiva, intelligente e immersiva.

L’immagine qui sopra mostra come è stato realizzato. La stazione base è collocata nel locale tecnico del sito, mentre il dispositivo che riceve il segnale 6G si trova dentro una struttura mobile su ruote, dotata di un’alimentazione dedicata e di un sistema di backup a batteria. È stata realizzata con pareti e finestre di materiali differenti, permettendo così di confrontare le prestazioni della copertura in diverse condizioni.

I fattori presi in esame sono quelli relativi a copertura, velocità, latenza e stabilità della connessione. È stato inoltre valutato il comportamento del sistema con collegamenti in linea di vista (percorso diretto tra trasmettitore e ricevitore) e fuori linea di vista (in presenza di ostacoli), oltre alla capacità del segnale di attraversare vetri e componenti da costruzione. Chiudiamo con il commento di Yago Tenorio, Chief Technology Officer e SVP of Technology Development di Verizon.