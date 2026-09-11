 Passa a Kena a partire da 4,99€: ecco le offerte 5G da scegliere a settembre
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Passa a Kena a partire da 4,99€: ecco le offerte 5G da scegliere a settembre

Con Kena è possibile attivare diverse offerte molto interessanti, con prezzi a partire da 4,99 euro al mese, ecco le promo da scegliere.
Passa a Kena a partire da 4,99€: ecco le offerte 5G da scegliere a settembre
Telecomunicazioni 5g
Con Kena è possibile attivare diverse offerte molto interessanti, con prezzi a partire da 4,99 euro al mese, ecco le promo da scegliere.
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Con le offerte Kena Mobile è possibile accedere a tariffe con tanti Giga in 5G con un prezzo contenuto. Le promo partono da 4,99 euro al mese con le soluzioni più vantaggiose che sono disponibili richiedendo la portabilità del numero da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali come Poste e CoopVoce o ancora richiedendo un nuovo numero di cellulare. Le opzioni tra cui scegliere sono tante. Tutte le promo hanno il 5G su rete TIM e non prevedono vincoli o costi nascosti. L’attivazione può avvenire anche tramite eSIM, senza alcun costo extra.

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Kena, accessibile qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Kena

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Le offerte Kena di settembre 2026

Il primo gruppo di offerte è riservato a clienti Iliad, Fastweb e di alcuni operatori virtuali come Poste e CoopVoce.  Le stesse tariffe sono disponibili anche con richiesta di un nuovo numero di cellulare. Ecco l’elenco delle promo da attivare per passare a Kena:

  • Kena 4,99: minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB al costo di 4,99 euro al mese 
  • Kena 5,99: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 5,99 euro al mese 
  • Kena 7,99: minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB al costo di 7,99 euro al mese 
  • Kena 9,99: minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB al costo di 9,99 euro al mese 

Per i clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile è possibile scegliere:

  • Kena 11,99: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 11,99 euro al mese 

Le offerte Kena includono il 5G, su rete TIM, fino a 250 Mbps e possono essere richieste anche con una eSIM, semplificando l’attivazione online della promozione desiderata.

Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito dell’operatore. Le promo sono disponibili per un breve periodo e, in questo momento, rappresentano l’opzione giusta per poter attivare una tariffa vantaggiosa a prezzo contenuto.

Accedi qui all’offerta di Kena

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
11 set 2026
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