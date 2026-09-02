Con le eSIM Saily connessione immediata in Tutto il Mondo e Navi da Crociera

Grazie alle eSIM Saily hai sempre un piano dati per ottenere connessione immediata in tutto il mondo e su molte navi da crociera. Cosa stai aspettando? Preparati adesso per il tuo prossimo viaggio senza rinunciare a internet quando arrivi a destinazione. Scegli il piano dati perfetto per te. Ci sono oltre 200 Paesi disponibili e ancora più bundle tra cui scegliere.
- Afghanistan: Da 4,99 €
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- Bermuda: Da 5,99 €
- Bolivia: Da 6,99 €
- Bonaire: Da 6,99 €
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- Botswana: Da 5,99 €
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- Brunei: Da 11,49 €
- Bulgaria: Da 1,99 €
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- Ciad: Da 5,49 €
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- Costa Rica: Da 6,99 €
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- Ecuador: Da 5,49 €
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- Emirati Arabi Uniti: Da 7,99 €
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- Fiji: Da 6,99 €
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- Haiti: Da 7,49 €
- Hawaii: Da 3,49 €
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- Indonesia: Da 4,49 €
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- Isole Marianne Settentrionali: Da 6,99 €
- Isole Turks e Caicos: Da 7,99 €
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- Isole Vergini Britanniche: Da 7,99 €
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- Italia: Da 3,49 €
- Jersey: Da 3,49 €
- Kazakistan: Da 3,49 €
- Kenya: Da 6,99 €
- Kirghizistan: Da 5,99 €
- Kosovo: Da 5,49 €
- Kuwait: Da 3,99 €
- La Riunione: Da 3,49 €
- Lesotho: Da 7,49 €
- Lettonia: Da 3,49 €
- Liberia: Da 4,99 €
- Liechtenstein: Da 3,49 €
- Lituania: Da 3,49 €
- Lussemburgo: Da 3,49 €
- Macao: Da 3,49 €
- Macedonia del Nord: Da 6,99 €
- Madagascar: Da 5,99 €
- Malawi: Da 6,99 €
- Malaysia: Da 3,49 €
- Maldive: Da 13,49 €
- Mali: Da 5,99 €
- Malta: Da 3,99 €
- Marocco: Da 7,99 €
- Martinica: Da 3,49 €
- Mauritania: Da 8,99 €
- Mauritius: Da 6,49 €
- Mayotte: Da 2,49 €
- Medio Oriente e Nord Africa: Da 8,99 € • 18 paesi
- Messico: Da 4,49 €
- Moldavia: Da 3,99 €
- Monaco: Da 7,49 €
- Mongolia: Da 5,49 €
- Montenegro: Da 3,49 €
- Montserrat: Da 6,99 €
- Mozambico: Da 5,99 €
- Namibia: Da 8,99 €
- Nauru: Da 6,99 €
- Nepal: Da 8,99 €
- Nicaragua: Da 5,49 €
- Niger: Da 6,99 €
- Nigeria: Da 6,49 €
- Nord America: Da 5,49 € • 3 paesi
- Norvegia: Da 3,49 €
- Nuova Zelanda: Da 3,49 €
- Oman: Da 7,99 €
- Paesi Bassi: Da 3,49 €
- Pakistan: Da 3,49 €
- Panama: Da 6,99 €
- Papua Nuova Guinea: Da 5,99 €
- Paraguay: Da 6,49 €
- Perù: Da 4,49 €
- Polinesia francese: Da 13,99 €
- Polonia: Da 3,99 €
- Porto Rico: Da 3,49 €
- Portogallo: Da 3,49 €
- Qatar: Da 4,49 €
- Regno Unito: Da 3,99 €
- Repubblica Ceca: Da 1,99 €
- Repubblica Centrafricana: Da 8,99 €
- Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,49 €
- Repubblica Democratica del Congo: Da 7,99 €
- Repubblica Dominicana: Da 7,49 €
- Repubblica del Congo: Da 8,99 €
- Romania: Da 3,49 €
- Ruanda: Da 5,99 €
- Saint Kitts e Nevis: Da 7,99 €
- Saint Martin: Da 7,49 €
- Saint Vincent e Grenadine: Da 7,99 €
- Saint-Barthélemy: Da 7,49 €
- Samoa: Da 5,49 €
- San Marino: Da 4,49 €
- Santa Lucia: Da 7,99 €
- Senegal: Da 5,99 €
- Serbia: Da 3,49 €
- Seychelles: Da 6,99 €
- Sierra Leone: Da 8,99 €
- Singapore: Da 3,49 €
- Sint Maarten (territorio olandese): Da 6,99 €
- Slovacchia: Da 3,49 €
- Slovenia: Da 3,99 €
- Spagna: Da 3,49 €
- Sri Lanka: Da 3,49 €
- Stati Uniti: Da 3,49 €
- Sudafrica: Da 3,49 €
- Sudan: Da 6,99 €
- Sudan del Sud: Da 9,49 €
- Suriname: Da 7,49 €
- Svezia: Da 3,49 €
- Svizzera: Da 3,49 €
- Tagikistan: Da 6,99 €
- Tailandia: Da 2,49 €
- Taiwan: Da 3,49 €
- Tanzania: Da 3,99 €
- Timor Est: Da 17,99 €
- Togo: Da 8,49 €
- Tonga: Da 4,49 €
- Trinidad e Tobago: Da 7,99 €
- Tunisia: Da 3,49 €
- Turchia: Da 3,49 €
- Ucraina: Da 3,49 €
- Uganda: Da 5,99 €
- Ungheria: Da 3,49 €
- Uruguay: Da 6,99 €
- Uzbekistan: Da 4,49 €
- Vanuatu: Da 6,99 €
- Venezuela: Da 7,49 €
- Vietnam: Da 3,49 €
- Zambia: Da 6,99 €
- Zimbabwe: Da 10,49 €
- eSwatini: Da 6,99 €
eSIM Saily: connessione dati anche in crociera
Con una eSIM Saily hai connessione dati senza roaming anche sulla nave da crociera. Non perdere altro tempo. Scegli il piano dati perfetto per te tra le compagnie disponibili.
- Aroya Cruises
- Azamara
- Carnival Cruise Line
- Celebrity Cruises Inc
- CFC
- Cordelia Cruises
- Disney Cruise Line
- Explora Journeys
- Exploris
- Four Seasons Yachts
- Fred Olsen Cruise Lines
- Hapag-Lloyd Cruises
- Holland America Line
- Japan Grace
- MSC Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Oceania Cruises
- P&O Ferries Ltd
- Princess Cruises
- Regent Seven Seas
- Resorts World Cruises
- Ritz-Carlton Yacht Collection
- Royal Caribbean International
- Seabourn Cruise Line
- Silversea
- TUI Cruises
- Virgin Voyages
- Windstar Cruises
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Pubblicato il 2 set 2026
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