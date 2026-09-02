 Con le eSIM Saily connessione immediata in Tutto il Mondo e Navi da Crociera
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Con le eSIM Saily connessione immediata in Tutto il Mondo e Navi da Crociera

Grazie ai piani dati per l'estero delle eSIM Saily hai connessione immediata in tutto il mondo, per oltre 200 Paesi, e sulle navi da crociera.
Con le eSIM Saily connessione immediata in Tutto il Mondo e Navi da Crociera
Telecomunicazioni
Grazie ai piani dati per l'estero delle eSIM Saily hai connessione immediata in tutto il mondo, per oltre 200 Paesi, e sulle navi da crociera.
Saily - Canva
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Grazie alle eSIM Saily hai sempre un piano dati per ottenere connessione immediata in tutto il mondo e su molte navi da crociera. Cosa stai aspettando? Preparati adesso per il tuo prossimo viaggio senza rinunciare a internet quando arrivi a destinazione. Scegli il piano dati perfetto per te. Ci sono oltre 200 Paesi disponibili e ancora più bundle tra cui scegliere.

Scegli il piano dati Saily
  • Afghanistan: Da 4,99 €
  • Africa: Da 13,49 € • 35 paesi
  • Albania: Da 3,49 €
  • Algeria: Da 7,99 €
  • America Latina: Da 6,99 € • 12 paesi
  • Andorra: Da 3,49 €
  • Anguilla: Da 7,49 €
  • Antigua e Barbuda: Da 7,99 €
  • Antille Olandesi: Da 8,99 €
  • Arabia Saudita: Da 3,99 €
  • Argentina: Da 4,49 €
  • Armenia: Da 7,99 €
  • Aruba: Da 7,49 €
  • Asia e Oceania: Da 4,49 € • 22 paesi
  • Australia: Da 3,49 €
  • Austria: Da 1,99 €
  • Azerbaigian: Da 5,49 €
  • Bahamas: Da 7,99 €
  • Bahrein: Da 4,49 €
  • Bangladesh: Da 3,49 €
  • Barbados: Da 7,99 €
  • Belgio: Da 3,49 €
  • Belize: Da 7,99 €
  • Benin: Da 7,49 €
  • Bermuda: Da 5,99 €
  • Bolivia: Da 6,99 €
  • Bonaire: Da 6,99 €
  • Bosnia ed Erzegovina: Da 4,49 €
  • Botswana: Da 5,99 €
  • Brasile: Da 3,49 €
  • Brunei: Da 11,49 €
  • Bulgaria: Da 1,99 €
  • Burkina Faso: Da 5,49 €
  • Cambogia: Da 5,49 €
  • Camerun: Da 4,49 €
  • Canada: Da 4,49 €
  • Capo Verde: Da 8,99 €
  • Caraibi: Da 7,99 € • 29 paesi
  • Ciad: Da 5,49 €
  • Cile: Da 4,49 €
  • Cina: Da 3,99 €
  • Cipro: Da 3,49 €
  • Colombia: Da 4,49 €
  • Corea del Sud: Da 3,49 €
  • Costa Rica: Da 6,99 €
  • Costa d’Avorio: Da 7,99 €
  • Croazia: Da 3,49 €
  • Curaçao: Da 6,99 €
  • Danimarca: Da 3,49 €
  • Dominica: Da 6,99 €
  • Ecuador: Da 5,49 €
  • Egitto: Da 7,99 €
  • El Salvador: Da 5,49 €
  • Emirati Arabi Uniti: Da 7,99 €
  • Estonia: Da 3,49 €
  • Europa: Da 4,49 € • 35 paesi
  • Fiji: Da 6,99 €
  • Filippine: Da 3,49 €
  • Finlandia: Da 3,49 €
  • Francia: Da 3,49 €
  • Gabon: Da 5,49 €
  • Gambia: Da 8,99 €
  • Georgia: Da 4,49 €
  • Germania: Da 3,99 €
  • Ghana: Da 5,99 €
  • Giamaica: Da 7,99 €
  • Giappone: Da 3,49 €
  • Gibilterra: Da 3,49 €
  • Giordania: Da 4,49 €
  • Globale: Da 7,99 € • 121 paesi
  • Grecia: Da 3,99 €
  • Grenada: Da 6,99 €
  • Groenlandia: Da 6,99 €
  • Guadalupa: Da 3,49 €
  • Guam: Da 6,99 €
  • Guatemala: Da 5,49 €
  • Guernsey: Da 4,49 €
  • Guinea: Da 6,99 €
  • Guinea-Bissau: Da 5,99 €
  • Guyana: Da 5,99 €
  • Guyana francese: Da 3,49 €
  • Haiti: Da 7,49 €
  • Hawaii: Da 3,49 €
  • Honduras: Da 5,49 €
  • Hong Kong: Da 3,49 €
  • India: Da 3,49 €
  • Indonesia: Da 4,49 €
  • Iraq: Da 3,49 €
  • Irlanda: Da 3,49 €
  • Islanda: Da 3,49 €
  • Isola di Man: Da 3,99 €
  • Isole Cayman: Da 7,99 €
  • Isole Faroe: Da 3,49 €
  • Isole Marianne Settentrionali: Da 6,99 €
  • Isole Turks e Caicos: Da 7,99 €
  • Isole Vergini Americane: Da 3,49 €
  • Isole Vergini Britanniche: Da 7,99 €
  • Israele: Da 3,49 €
  • Italia: Da 3,49 €
  • Jersey: Da 3,49 €
  • Kazakistan: Da 3,49 €
  • Kenya: Da 6,99 €
  • Kirghizistan: Da 5,99 €
  • Kosovo: Da 5,49 €
  • Kuwait: Da 3,99 €
  • La Riunione: Da 3,49 €
  • Lesotho: Da 7,49 €
  • Lettonia: Da 3,49 €
  • Liberia: Da 4,99 €
  • Liechtenstein: Da 3,49 €
  • Lituania: Da 3,49 €
  • Lussemburgo: Da 3,49 €
  • Macao: Da 3,49 €
  • Macedonia del Nord: Da 6,99 €
  • Madagascar: Da 5,99 €
  • Malawi: Da 6,99 €
  • Malaysia: Da 3,49 €
  • Maldive: Da 13,49 €
  • Mali: Da 5,99 €
  • Malta: Da 3,99 €
  • Marocco: Da 7,99 €
  • Martinica: Da 3,49 €
  • Mauritania: Da 8,99 €
  • Mauritius: Da 6,49 €
  • Mayotte: Da 2,49 €
  • Medio Oriente e Nord Africa: Da 8,99 € • 18 paesi
  • Messico: Da 4,49 €
  • Moldavia: Da 3,99 €
  • Monaco: Da 7,49 €
  • Mongolia: Da 5,49 €
  • Montenegro: Da 3,49 €
  • Montserrat: Da 6,99 €
  • Mozambico: Da 5,99 €
  • Namibia: Da 8,99 €
  • Nauru: Da 6,99 €
  • Nepal: Da 8,99 €
  • Nicaragua: Da 5,49 €
  • Niger: Da 6,99 €
  • Nigeria: Da 6,49 €
  • Nord America: Da 5,49 € • 3 paesi
  • Norvegia: Da 3,49 €
  • Nuova Zelanda: Da 3,49 €
  • Oman: Da 7,99 €
  • Paesi Bassi: Da 3,49 €
  • Pakistan: Da 3,49 €
  • Panama: Da 6,99 €
  • Papua Nuova Guinea: Da 5,99 €
  • Paraguay: Da 6,49 €
  • Perù: Da 4,49 €
  • Polinesia francese: Da 13,99 €
  • Polonia: Da 3,99 €
  • Porto Rico: Da 3,49 €
  • Portogallo: Da 3,49 €
  • Qatar: Da 4,49 €
  • Regno Unito: Da 3,99 €
  • Repubblica Ceca: Da 1,99 €
  • Repubblica Centrafricana: Da 8,99 €
  • Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,49 €
  • Repubblica Democratica del Congo: Da 7,99 €
  • Repubblica Dominicana: Da 7,49 €
  • Repubblica del Congo: Da 8,99 €
  • Romania: Da 3,49 €
  • Ruanda: Da 5,99 €
  • Saint Kitts e Nevis: Da 7,99 €
  • Saint Martin: Da 7,49 €
  • Saint Vincent e Grenadine: Da 7,99 €
  • Saint-Barthélemy: Da 7,49 €
  • Samoa: Da 5,49 €
  • San Marino: Da 4,49 €
  • Santa Lucia: Da 7,99 €
  • Senegal: Da 5,99 €
  • Serbia: Da 3,49 €
  • Seychelles: Da 6,99 €
  • Sierra Leone: Da 8,99 €
  • Singapore: Da 3,49 €
  • Sint Maarten (territorio olandese): Da 6,99 €
  • Slovacchia: Da 3,49 €
  • Slovenia: Da 3,99 €
  • Spagna: Da 3,49 €
  • Sri Lanka: Da 3,49 €
  • Stati Uniti: Da 3,49 €
  • Sudafrica: Da 3,49 €
  • Sudan: Da 6,99 €
  • Sudan del Sud: Da 9,49 €
  • Suriname: Da 7,49 €
  • Svezia: Da 3,49 €
  • Svizzera: Da 3,49 €
  • Tagikistan: Da 6,99 €
  • Tailandia: Da 2,49 €
  • Taiwan: Da 3,49 €
  • Tanzania: Da 3,99 €
  • Timor Est: Da 17,99 €
  • Togo: Da 8,49 €
  • Tonga: Da 4,49 €
  • Trinidad e Tobago: Da 7,99 €
  • Tunisia: Da 3,49 €
  • Turchia: Da 3,49 €
  • Ucraina: Da 3,49 €
  • Uganda: Da 5,99 €
  • Ungheria: Da 3,49 €
  • Uruguay: Da 6,99 €
  • Uzbekistan: Da 4,49 €
  • Vanuatu: Da 6,99 €
  • Venezuela: Da 7,49 €
  • Vietnam: Da 3,49 €
  • Zambia: Da 6,99 €
  • Zimbabwe: Da 10,49 €
  • eSwatini: Da 6,99 €

eSIM Saily: connessione dati anche in crociera

Con una eSIM Saily hai connessione dati senza roaming anche sulla nave da crociera. Non perdere altro tempo. Scegli il piano dati perfetto per te tra le compagnie disponibili.

Scegli il piano dati Saily
  • Aroya Cruises
  • Azamara
  • Carnival Cruise Line
  • Celebrity Cruises Inc
  • CFC
  • Cordelia Cruises
  • Disney Cruise Line
  • Explora Journeys
  • Exploris
  • Four Seasons Yachts
  • Fred Olsen Cruise Lines
  • Hapag-Lloyd Cruises
  • Holland America Line
  • Japan Grace
  • MSC Cruises
  • Norwegian Cruise Line
  • Oceania Cruises
  • P&O Ferries Ltd
  • Princess Cruises
  • Regent Seven Seas
  • Resorts World Cruises
  • Ritz-Carlton Yacht Collection
  • Royal Caribbean International
  • Seabourn Cruise Line
  • Silversea
  • TUI Cruises
  • Virgin Voyages
  • Windstar Cruises

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 set 2026
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