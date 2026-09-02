Con le eSIM Saily connessione immediata in Tutto il Mondo e Navi da Crociera

Grazie alle eSIM Saily hai sempre un piano dati per ottenere connessione immediata in tutto il mondo e su molte navi da crociera. Cosa stai aspettando? Preparati adesso per il tuo prossimo viaggio senza rinunciare a internet quando arrivi a destinazione. Scegli il piano dati perfetto per te. Ci sono oltre 200 Paesi disponibili e ancora più bundle tra cui scegliere.

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Da 1,99 € Burkina Faso: Da 5,49 €

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Da 5,49 € Camerun: Da 4,49 €

Da 4,49 € Canada: Da 4,49 €

Da 4,49 € Capo Verde: Da 8,99 €

Da 8,99 € Caraibi: Da 7,99 € • 29 paesi

Da 7,99 € • 29 paesi Ciad: Da 5,49 €

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Da 4,49 € Cina: Da 3,99 €

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Da 3,49 € Colombia: Da 4,49 €

Da 4,49 € Corea del Sud: Da 3,49 €

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Da 3,49 € Europa: Da 4,49 € • 35 paesi

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Da 5,99 € Giamaica: Da 7,99 €

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Da 3,49 € Guam: Da 6,99 €

Da 6,99 € Guatemala: Da 5,49 €

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Da 4,49 € Guinea: Da 6,99 €

Da 6,99 € Guinea-Bissau: Da 5,99 €

Da 5,99 € Guyana: Da 5,99 €

Da 5,99 € Guyana francese: Da 3,49 €

Da 3,49 € Haiti: Da 7,49 €

Da 7,49 € Hawaii: Da 3,49 €

Da 3,49 € Honduras: Da 5,49 €

Da 5,49 € Hong Kong: Da 3,49 €

Da 3,49 € India: Da 3,49 €

Da 3,49 € Indonesia: Da 4,49 €

Da 4,49 € Iraq: Da 3,49 €

Da 3,49 € Irlanda: Da 3,49 €

Da 3,49 € Islanda: Da 3,49 €

Da 3,49 € Isola di Man: Da 3,99 €

Da 3,99 € Isole Cayman: Da 7,99 €

Da 7,99 € Isole Faroe: Da 3,49 €

Da 3,49 € Isole Marianne Settentrionali: Da 6,99 €

Da 6,99 € Isole Turks e Caicos: Da 7,99 €

Da 7,99 € Isole Vergini Americane: Da 3,49 €

Da 3,49 € Isole Vergini Britanniche: Da 7,99 €

Da 7,99 € Israele: Da 3,49 €

Da 3,49 € Italia: Da 3,49 €

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Da 3,49 € Kazakistan: Da 3,49 €

Da 3,49 € Kenya: Da 6,99 €

Da 6,99 € Kirghizistan: Da 5,99 €

Da 5,99 € Kosovo: Da 5,49 €

Da 5,49 € Kuwait: Da 3,99 €

Da 3,99 € La Riunione: Da 3,49 €

Da 3,49 € Lesotho: Da 7,49 €

Da 7,49 € Lettonia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Liberia: Da 4,99 €

Da 4,99 € Liechtenstein: Da 3,49 €

Da 3,49 € Lituania: Da 3,49 €

Da 3,49 € Lussemburgo: Da 3,49 €

Da 3,49 € Macao: Da 3,49 €

Da 3,49 € Macedonia del Nord: Da 6,99 €

Da 6,99 € Madagascar: Da 5,99 €

Da 5,99 € Malawi: Da 6,99 €

Da 6,99 € Malaysia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Maldive: Da 13,49 €

Da 13,49 € Mali: Da 5,99 €

Da 5,99 € Malta: Da 3,99 €

Da 3,99 € Marocco: Da 7,99 €

Da 7,99 € Martinica: Da 3,49 €

Da 3,49 € Mauritania: Da 8,99 €

Da 8,99 € Mauritius: Da 6,49 €

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Da 3,99 € Monaco: Da 7,49 €

Da 7,49 € Mongolia: Da 5,49 €

Da 5,49 € Montenegro: Da 3,49 €

Da 3,49 € Montserrat: Da 6,99 €

Da 6,99 € Mozambico: Da 5,99 €

Da 5,99 € Namibia: Da 8,99 €

Da 8,99 € Nauru: Da 6,99 €

Da 6,99 € Nepal: Da 8,99 €

Da 8,99 € Nicaragua: Da 5,49 €

Da 5,49 € Niger: Da 6,99 €

Da 6,99 € Nigeria: Da 6,49 €

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Da 3,49 € Panama: Da 6,99 €

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Da 5,99 € Paraguay: Da 6,49 €

Da 6,49 € Perù: Da 4,49 €

Da 4,49 € Polinesia francese: Da 13,99 €

Da 13,99 € Polonia: Da 3,99 €

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Da 3,49 € Qatar: Da 4,49 €

Da 4,49 € Regno Unito: Da 3,99 €

Da 3,99 € Repubblica Ceca: Da 1,99 €

Da 1,99 € Repubblica Centrafricana: Da 8,99 €

Da 8,99 € Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,49 €

Da 4,49 € Repubblica Democratica del Congo: Da 7,99 €

Da 7,99 € Repubblica Dominicana: Da 7,49 €

Da 7,49 € Repubblica del Congo: Da 8,99 €

Da 8,99 € Romania: Da 3,49 €

Da 3,49 € Ruanda: Da 5,99 €

Da 5,99 € Saint Kitts e Nevis: Da 7,99 €

Da 7,99 € Saint Martin: Da 7,49 €

Da 7,49 € Saint Vincent e Grenadine: Da 7,99 €

Da 7,99 € Saint-Barthélemy: Da 7,49 €

Da 7,49 € Samoa: Da 5,49 €

Da 5,49 € San Marino: Da 4,49 €

Da 4,49 € Santa Lucia: Da 7,99 €

Da 7,99 € Senegal: Da 5,99 €

Da 5,99 € Serbia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Seychelles: Da 6,99 €

Da 6,99 € Sierra Leone: Da 8,99 €

Da 8,99 € Singapore: Da 3,49 €

Da 3,49 € Sint Maarten (territorio olandese): Da 6,99 €

Da 6,99 € Slovacchia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Slovenia: Da 3,99 €

Da 3,99 € Spagna: Da 3,49 €

Da 3,49 € Sri Lanka: Da 3,49 €

Da 3,49 € Stati Uniti: Da 3,49 €

Da 3,49 € Sudafrica: Da 3,49 €

Da 3,49 € Sudan: Da 6,99 €

Da 6,99 € Sudan del Sud: Da 9,49 €

Da 9,49 € Suriname: Da 7,49 €

Da 7,49 € Svezia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Svizzera: Da 3,49 €

Da 3,49 € Tagikistan: Da 6,99 €

Da 6,99 € Tailandia: Da 2,49 €

Da 2,49 € Taiwan: Da 3,49 €

Da 3,49 € Tanzania: Da 3,99 €

Da 3,99 € Timor Est: Da 17,99 €

Da 17,99 € Togo: Da 8,49 €

Da 8,49 € Tonga: Da 4,49 €

Da 4,49 € Trinidad e Tobago: Da 7,99 €

Da 7,99 € Tunisia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Turchia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Ucraina: Da 3,49 €

Da 3,49 € Uganda: Da 5,99 €

Da 5,99 € Ungheria: Da 3,49 €

Da 3,49 € Uruguay: Da 6,99 €

Da 6,99 € Uzbekistan: Da 4,49 €

Da 4,49 € Vanuatu: Da 6,99 €

Da 6,99 € Venezuela: Da 7,49 €

Da 7,49 € Vietnam: Da 3,49 €

Da 3,49 € Zambia: Da 6,99 €

Da 6,99 € Zimbabwe: Da 10,49 €

Da 10,49 € eSwatini: Da 6,99 €

eSIM Saily: connessione dati anche in crociera

Con una eSIM Saily hai connessione dati senza roaming anche sulla nave da crociera. Non perdere altro tempo. Scegli il piano dati perfetto per te tra le compagnie disponibili.

Aroya Cruises

Azamara

Carnival Cruise Line

Celebrity Cruises Inc

CFC

Cordelia Cruises

Disney Cruise Line

Explora Journeys

Exploris

Four Seasons Yachts

Fred Olsen Cruise Lines

Hapag-Lloyd Cruises

Holland America Line

Japan Grace

MSC Cruises

Norwegian Cruise Line

Oceania Cruises

P&O Ferries Ltd

Princess Cruises

Regent Seven Seas

Resorts World Cruises

Ritz-Carlton Yacht Collection

Royal Caribbean International

Seabourn Cruise Line

Silversea

TUI Cruises

Virgin Voyages

Windstar Cruises