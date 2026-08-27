Giga illimitati anche all'estero con le eSIM Airalo: copertura in oltre 200 località

Viaggia senza pensieri con il tuo smartphone sempre connesso con una eSIM Airalo contrattando giga illimitati anche all’estero, senza roaming, grazie alla copertura garantita in oltre 200 località. Cosa stai aspettando? Scopri tutti i piani e le destinazioni disponibili per il tuo prossimo viaggio. Acquisti il piano per la tua eSIM adesso e si attiva quando arrivi a destinazione.
Una volta arrivato a destinazione potrai fin da subito utilizzare le tue app connesse come WhatsApp, Google Maps, Home Banking, Instagram e tanto altro ancora. Grazie ai piani con giga illimitati potrai anche goderti i tuoi contenuti streaming senza alcun problema né preoccupazione. Potrai dire addio all’odioso e costoso roaming per accogliere una connessione dati semplice, veloce, immediata e senza confini.
Tutte le località per giga illimitati con le eSIM Airalo
Hai un piano dati per oltre 200 località grazie alle eSIM Airalo, anche con giga illimitati. Scopri tutti i piani e le destinazioni disponibili scegliendo uno di questi paesi disponibili in base al tuo prossimo viaggio:
-
- Afghanistan a partire da 5.00 €
- Albania a partire da 4.00 €
- Algeria a partire da 4.00 €
- Andorra a partire da 4.00 €
- Anguilla a partire da 6.50 €
- Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €
- Arabia Saudita a partire da 4.00 €
- Argentina a partire da 4.50 €
- Armenia a partire da 5.50 €
- Aruba a partire da 8.00 €
- Australia a partire da 4.00 €
- Austria a partire da 4.00 €
- Azerbaigian a partire da 5.50 €
- Azzorre a partire da 4.50 €
- Bahamas a partire da 8.50 €
- Bahrein a partire da 4.00 €
- Bangladesh a partire da 4.00 €
- Barbados a partire da 7.50 €
- Belgio a partire da 4.00 €
- Belize a partire da 8.00 €
- Benin a partire da 8.00 €
- Bermuda a partire da 6.50 €
- Bhutan a partire da 5.00 €
- Bielorussia a partire da 8.50 €
- Bolivia a partire da 7.00 €
- Bonaire a partire da 7.50 €
- Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €
- Botswana a partire da 8.00 €
- Brasile a partire da 4.00 €
- Brunei a partire da 6.50 €
- Bulgaria a partire da 4.00 €
- Burkina Faso a partire da 6.50 €
- Cambogia a partire da 4.00 €
- Camerun a partire da 5.00 €
- Canada a partire da 6.50 €
- Capo Verde a partire da 8.00 €
- Ciad a partire da 5.50 €
- Cile a partire da 4.50 €
- Cina a partire da 4.00 €
- Cipro a partire da 4.00 €
- Cipro del Nord a partire da 4.00 €
- Città del Vaticano a partire da 4.00 €
- Colombia a partire da 4.00 €
- Corea del Sud a partire da 4.00 €
- Costa d’Avorio a partire da 8.00 €
- Costa Rica a partire da 7.00 €
- Croazia a partire da 4.00 €
- Curaçao a partire da 7.50 €
- Danimarca a partire da 4.00 €
- Dominica a partire da 7.50 €
- Ecuador a partire da 5.50 €
- Egitto a partire da 5.00 €
- El Salvador a partire da 5.50 €
- Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €
- Estonia a partire da 4.00 €
- Eswatini a partire da 7.50 €
- Etiopia a partire da 11.00 €
- Fiji a partire da 7.00 €
- Filippine a partire da 4.00 €
- Finlandia a partire da 4.00 €
- Francia a partire da 4.00 €
- Gabon a partire da 5.50 €
- Gambia a partire da 8.50 €
- Georgia a partire da 4.00 €
- Germania a partire da 4.00 €
- Ghana a partire da 4.00 €
- Giamaica a partire da 7.50 €
- Giappone a partire da 4.00 €
- Gibilterra a partire da 4.00 €
- Giordania a partire da 4.00 €
- Grecia a partire da 4.00 €
- Grenada a partire da 7.50 €
- Groenlandia a partire da 6.50 €
- Guadalupa a partire da 4.00 €
- Guam a partire da 7.50 €
- Guatemala a partire da 5.50 €
- Guinea a partire da 8.50 €
- Guinea-Bissau a partire da 8.50 €
- Guyana a partire da 6.50 €
- Guyana francese a partire da 4.00 €
- Haiti a partire da 7.50 €
- Honduras a partire da 4.00 €
- Hong Kong a partire da 4.00 €
- India a partire da 4.00 €
- Indonesia a partire da 4.00 €
- Iraq a partire da 4.00 €
- Irlanda a partire da 4.00 €
- Islanda a partire da 4.00 €
- Isola di Man a partire da 4.00 €
- Isole Canarie a partire da 4.00 €
- Isole Cayman a partire da 7.00 €
- Isole Faroe a partire da 4.00 €
- Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €
- Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €
- Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €
- Israele a partire da 4.00 €
- Italia a partire da 4.00 €
- Jersey a partire da 4.00 €
- Kazakistan a partire da 4.00 €
- Kenya a partire da 7.50 €
- Kirghizistan a partire da 5.50 €
- Kuwait a partire da 4.00 €
- La Riunione a partire da 4.00 €
- Laos a partire da 5.50 €
- Lesotho a partire da 8.00 €
- Lettonia a partire da 4.00 €
- Libano a partire da 17.00 €
- Liberia a partire da 5.50 €
- Liechtenstein a partire da 4.00 €
- Lituania a partire da 4.00 €
- Lussemburgo a partire da 4.00 €
- Macao a partire da 4.00 €
- Macedonia del Nord a partire da 4.00 €
- Madagascar a partire da 6.50 €
- Madera a partire da 4.00 €
- Malawi a partire da 7.50 €
- Malaysia a partire da 4.00 €
- Maldive a partire da 35.50 €
- Mali a partire da 8.00 €
- Malta a partire da 4.00 €
- Marie-Galante a partire da 4.00 €
- Marocco a partire da 6.00 €
- Martinica a partire da 4.00 €
- Mauritius a partire da 5.50 €
- Mayotte a partire da 4.00 €
- Messico a partire da 4.00 €
- Moldavia a partire da 4.00 €
- Mongolia a partire da 4.00 €
- Montenegro a partire da 4.00 €
- Montserrat a partire da 7.50 €
- Mozambico a partire da 6.50 €
- Namibia a partire da 8.50 €
- Nauru a partire da 8.50 €
- Nepal a partire da 4.50 €
- Nicaragua a partire da 5.50 €
- Niger a partire da 7.50 €
- Nigeria a partire da 7.00 €
- Norvegia a partire da 4.00 €
- Nuova Zelanda a partire da 4.00 €
- Oman a partire da 4.00 €
- Paesi Bassi a partire da 4.00 €
- Pakistan a partire da 4.00 €
- Palestina, Stato di a partire da 4.50 €
- Panama a partire da 7.00 €
- Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €
- Paraguay a partire da 6.00 €
- Perù a partire da 4.00 €
- Polonia a partire da 4.00 €
- Porto Rico a partire da 4.00 €
- Portogallo a partire da 4.00 €
- Qatar a partire da 4.00 €
- Regno Unito a partire da 4.00 €
- Repubblica Ceca a partire da 4.00 €
- Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €
- Repubblica del Congo a partire da 7.50 €
- Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €
- Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €
- Romania a partire da 4.00 €
- Ruanda a partire da 6.50 €
- Saba a partire da 7.50 €
- Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €
- Saint Lucia a partire da 7.50 €
- Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €
- Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €
- Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €
- Samoa a partire da 5.50 €
- Sant’Eustachio a partire da 7.50 €
- Scozia a partire da 4.00 €
- Senegal a partire da 5.50 €
- Serbia a partire da 4.00 €
- Seychelles a partire da 7.50 €
- Sierra Leone a partire da 8.00 €
- Singapore a partire da 4.00 €
- Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €
- Slovacchia a partire da 4.00 €
- Slovenia a partire da 4.00 €
- Spagna a partire da 4.00 €
- Sri Lanka a partire da 4.00 €
- Stati Uniti a partire da 4.00 €
- Sudafrica a partire da 4.00 €
- Suriname a partire da 6.00 €
- Svezia a partire da 4.00 €
- Svizzera a partire da 4.00 €
- Tagikistan a partire da 7.00 €
- Taiwan a partire da 4.00 €
- Tanzania a partire da 4.00 €
- Thailandia a partire da 4.00 €
- Timor Est a partire da 6.00 €
- Togo a partire da 8.50 €
- Tonga a partire da 4.50 €
- Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €
- Tunisia a partire da 4.00 €
- Turchia a partire da 4.00 €
- Ucraina a partire da 4.00 €
- Uganda a partire da 6.50 €
- Ungheria a partire da 4.00 €
- Uruguay a partire da 6.50 €
- Uzbekistan a partire da 4.00 €
- Vanuatu a partire da 6.50 €
- Venezuela a partire da 7.00 €
- Vietnam a partire da 4.00 €
- Zambia a partire da 7.00 €
- Zimbabwe a partire da 17.00 €