Problemi con Vodafone il 19 agosto: tutti gli aggiornamenti

C’è un picco di segnalazioni per quanto riguarda problemi con i servizi di Vodafone. Il grafico qui sotto mostra la situazione fotografata attraverso i feedback inviati al portale Downdetector. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso. Abbiamo contattato l’ufficio stampa dell’operatore, allegheremo qui eventuali dichiarazioni in merito.

Cosa succede con Vodafone? Le segnalazioni del down

I disservizi sembrano interessare le chiamate, ma attendiamo conferma. Come spesso accade in questi casi, sui social sta iniziando a circolare l’hashtag #vodafonedown che raccoglie feedback e messaggi di chi è impossibilitato a usare i servizi. Qui sotto un esempio.

@VodafoneIT siete pregati di dare info agli utenti per l’impossibilità di chiamare perché il credito risulta zero. Guasto tecnico o cyber attacco? #vodafonedown — Annalisa Vicari (@Naly2581) August 19, 2026

Aggiornamento (19 agosto 2026, 14:08)

Al momento, non ci sono novità da segnalare. Il volume delle segnalazioni è rimasto pressoché costante nell’ultima mezz’ora.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.