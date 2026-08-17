 Connessione dati anche in crociera con Saily eSIM a prezzi super convenienti
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Connessione dati anche in crociera con Saily eSIM a prezzi super convenienti

Se stai per partire in crociera attiva subito un piano dati Saily eSIM per avere una connessione dati mentre sei in navigazione a prezzo top.
Connessione dati anche in crociera con Saily eSIM a prezzi super convenienti
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Se stai per partire in crociera attiva subito un piano dati Saily eSIM per avere una connessione dati mentre sei in navigazione a prezzo top.
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Non pagare una fortuna per avere una connessione dati in navigazione quando sei in crociera, ma scegli uno dei nuovissimi piani dati di Saily eSIM che assicurano una navigazione ad alta velocità a prezzi super convenienti. Scegliere il piano dati perfetto per la tua prossima crociera è facile e veloce.

Connessione in crociera con Saily

Alla homepage di Saily seleziona la voce “Crociera” a display e seleziona di nuovo “Crociera” per entrare nella sezione dedicata. Qui scegli il piano dati per la tua crociera in base ai giorni e alla quantità di dati che preferisci a partire da 500 MB per 1 giorno fino a 10 GB per 30 giorni. Tutto a partire da soli 14,99 euro! Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

Scopri le compagnie di crociera disponibili con Saily eSIM

Prima di prenotare il tuo prossimo viaggio, scopri le compagnie di crociera disponibili con Saily eSIM e assicurati un piano dati che ti permette di rimanere connesso anche mentre sei in navigazione. Scegli la soluzione più adatta al tuo viaggio.

  • Aroya Cruises
  • Azamara
  • Carnival Cruise Line
  • Celebrity Cruises Inc
  • CFC
  • Cordelia Cruises
  • Disney Cruise Line
  • Explora Journeys
  • Exploris
  • Four Seasons Yachts
  • Fred Olsen Cruise Lines
  • Hapag-Lloyd Cruises
  • Holland America Line
  • Japan Grace
  • MSC Cruises
  • Norwegian Cruise Line
  • Oceania Cruises
  • P&O Ferries Ltd
  • Princess Cruises
  • Regent Seven Seas
  • Resorts World Cruises
  • Ritz-Carlton Yacht Collection
  • Royal Caribbean International
  • Seabourn Cruise Line
  • Silversea
  • TUI Cruises
  • Virgin Voyages
  • Windstar Cruises
Connessione in crociera con Saily

Con Saily eSim hai anche la possibilità di rimanere connesso non solo in crociera, ma anche durante i tuoi viaggi in tutto il mondo grazie ai piani Paese, Regione e Ultra. Con Saily hai un’unica eSIM per tutte le destinazioni disponibili (più di 200) e un numero di telefono per SMS e chiamate. Inoltre, potrai attivare anche funzionalità di sicurezza e cambiare posizione virutale. E con il blocco degli annunci risparmi dati in navigazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 ago 2026
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