Connessione dati anche in crociera con Saily eSIM a prezzi super convenienti

Non pagare una fortuna per avere una connessione dati in navigazione quando sei in crociera, ma scegli uno dei nuovissimi piani dati di Saily eSIM che assicurano una navigazione ad alta velocità a prezzi super convenienti. Scegliere il piano dati perfetto per la tua prossima crociera è facile e veloce.

Alla homepage di Saily seleziona la voce “Crociera” a display e seleziona di nuovo “Crociera” per entrare nella sezione dedicata. Qui scegli il piano dati per la tua crociera in base ai giorni e alla quantità di dati che preferisci a partire da 500 MB per 1 giorno fino a 10 GB per 30 giorni. Tutto a partire da soli 14,99 euro! Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

Scopri le compagnie di crociera disponibili con Saily eSIM

Prima di prenotare il tuo prossimo viaggio, scopri le compagnie di crociera disponibili con Saily eSIM e assicurati un piano dati che ti permette di rimanere connesso anche mentre sei in navigazione. Scegli la soluzione più adatta al tuo viaggio.

Aroya Cruises

Azamara

Carnival Cruise Line

Celebrity Cruises Inc

CFC

Cordelia Cruises

Disney Cruise Line

Explora Journeys

Exploris

Four Seasons Yachts

Fred Olsen Cruise Lines

Hapag-Lloyd Cruises

Holland America Line

Japan Grace

MSC Cruises

Norwegian Cruise Line

Oceania Cruises

P&O Ferries Ltd

Princess Cruises

Regent Seven Seas

Resorts World Cruises

Ritz-Carlton Yacht Collection

Royal Caribbean International

Seabourn Cruise Line

Silversea

TUI Cruises

Virgin Voyages

Windstar Cruises

Con Saily eSim hai anche la possibilità di rimanere connesso non solo in crociera, ma anche durante i tuoi viaggi in tutto il mondo grazie ai piani Paese, Regione e Ultra. Con Saily hai un’unica eSIM per tutte le destinazioni disponibili (più di 200) e un numero di telefono per SMS e chiamate. Inoltre, potrai attivare anche funzionalità di sicurezza e cambiare posizione virutale. E con il blocco degli annunci risparmi dati in navigazione.