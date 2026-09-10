Online dal primo momento all'estero con i piani dati delle eSIM Airalo

Viaggio in programma? Rimani online fin dal primo momento in cui ti trovi all’estero grazie ai piani dati convenienti da abbinare alle eSIM Airalo. Una soluzione che sostituisce il roaming permettendoti di risparmiare denaro senza rinunciare a una connessione di altissima qualità. Scegli tra oltre 200 destinazioni disponibili! A partire da soli 4 euro hai una connessione non appena arrivi a destinazione.
Inserisci il codice promozionale ESIMTACH15 per ottenere uno sconto extra e risparmiare ulteriormente sul tuo primo, ma devi essere veloce perché questa offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. In questo modo spendi ancora meno. Inoltre, guadagni fino al 10% di cashback automaticamente. Infine, più amici inviti e più Airmoney da usare sul tuo prossimo ordine ottieni.
Oltre 200 destinazioni con eSIM Airalo e fino a Giga illimitati
Con una eSIM Airalo puoi acquistare piani dati tra oltre 200 destinazioni disponibili! Inoltre, hai fino a Giga illimitati disponibili da attivare. Cosa stai aspettando? Ecco tutte le destinazioni disponibili:
- Afghanistan a partire da 5.00 €
- Albania a partire da 4.00 €
- Algeria a partire da 4.00 €
- Andorra a partire da 4.00 €
- Anguilla a partire da 6.50 €
- Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €
- Arabia Saudita a partire da 4.00 €
- Argentina a partire da 4.50 €
- Armenia a partire da 5.50 €
- Aruba a partire da 8.00 €
- Australia a partire da 4.00 €
- Austria a partire da 4.00 €
- Azerbaigian a partire da 5.50 €
- Azzorre a partire da 4.50 €
- Bahamas a partire da 8.50 €
- Bahrein a partire da 4.00 €
- Bangladesh a partire da 4.00 €
- Barbados a partire da 7.50 €
- Belgio a partire da 4.00 €
- Belize a partire da 8.00 €
- Benin a partire da 8.00 €
- Bermuda a partire da 6.50 €
- Bhutan a partire da 5.00 €
- Bielorussia a partire da 8.50 €
- Bolivia a partire da 7.00 €
- Bonaire a partire da 7.50 €
- Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €
- Botswana a partire da 8.00 €
- Brasile a partire da 4.00 €
- Brunei a partire da 6.50 €
- Bulgaria a partire da 4.00 €
- Burkina Faso a partire da 6.50 €
- Cambogia a partire da 4.00 €
- Camerun a partire da 5.00 €
- Canada a partire da 6.50 €
- Capo Verde a partire da 8.00 €
- Ciad a partire da 5.50 €
- Cile a partire da 4.50 €
- Cina a partire da 4.00 €
- Cipro a partire da 4.00 €
- Cipro del Nord a partire da 4.00 €
- Città del Vaticano a partire da 4.00 €
- Colombia a partire da 4.00 €
- Corea del Sud a partire da 4.00 €
- Costa d’Avorio a partire da 8.00 €
- Costa Rica a partire da 7.00 €
- Croazia a partire da 4.00 €
- Curaçao a partire da 7.50 €
- Danimarca a partire da 4.00 €
- Dominica a partire da 7.50 €
- Ecuador a partire da 5.50 €
- Egitto a partire da 5.00 €
- El Salvador a partire da 5.50 €
- Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €
- Estonia a partire da 4.00 €
- Eswatini a partire da 7.50 €
- Etiopia a partire da 11.00 €
- Fiji a partire da 7.00 €
- Filippine a partire da 4.00 €
- Finlandia a partire da 4.00 €
- Francia a partire da 4.00 €
- Gabon a partire da 5.50 €
- Gambia a partire da 8.50 €
- Georgia a partire da 4.00 €
- Germania a partire da 4.00 €
- Ghana a partire da 4.00 €
- Giamaica a partire da 7.50 €
- Giappone a partire da 4.00 €
- Gibilterra a partire da 4.00 €
- Giordania a partire da 4.00 €
- Grecia a partire da 4.00 €
- Grenada a partire da 7.50 €
- Groenlandia a partire da 6.50 €
- Guadalupa a partire da 4.00 €
- Guam a partire da 7.50 €
- Guatemala a partire da 5.50 €
- Guinea a partire da 8.50 €
- Guinea-Bissau a partire da 8.50 €
- Guyana a partire da 6.50 €
- Guyana francese a partire da 4.00 €
- Haiti a partire da 7.50 €
- Honduras a partire da 4.00 €
- Hong Kong a partire da 4.00 €
- India a partire da 4.00 €
- Indonesia a partire da 4.00 €
- Iraq a partire da 4.00 €
- Irlanda a partire da 4.00 €
- Islanda a partire da 4.00 €
- Isola di Man a partire da 4.00 €
- Isole Canarie a partire da 4.00 €
- Isole Cayman a partire da 7.00 €
- Isole Faroe a partire da 4.00 €
- Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €
- Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €
- Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €
- Israele a partire da 4.00 €
- Italia a partire da 4.00 €
- Jersey a partire da 4.00 €
- Kazakistan a partire da 4.00 €
- Kenya a partire da 7.50 €
- Kirghizistan a partire da 5.50 €
- Kuwait a partire da 4.00 €
- La Riunione a partire da 4.00 €
- Laos a partire da 5.50 €
- Lesotho a partire da 8.00 €
- Lettonia a partire da 4.00 €
- Libano a partire da 17.00 €
- Liberia a partire da 5.50 €
- Liechtenstein a partire da 4.00 €
- Lituania a partire da 4.00 €
- Lussemburgo a partire da 4.00 €
- Macao a partire da 4.00 €
- Macedonia del Nord a partire da 4.00 €
- Madagascar a partire da 6.50 €
- Madera a partire da 4.00 €
- Malawi a partire da 7.50 €
- Malaysia a partire da 4.00 €
- Maldive a partire da 35.50 €
- Mali a partire da 8.00 €
- Malta a partire da 4.00 €
- Marie-Galante a partire da 4.00 €
- Marocco a partire da 6.00 €
- Martinica a partire da 4.00 €
- Mauritius a partire da 5.50 €
- Mayotte a partire da 4.00 €
- Messico a partire da 4.00 €
- Moldavia a partire da 4.00 €
- Mongolia a partire da 4.00 €
- Montenegro a partire da 4.00 €
- Montserrat a partire da 7.50 €
- Mozambico a partire da 6.50 €
- Namibia a partire da 8.50 €
- Nauru a partire da 8.50 €
- Nepal a partire da 4.50 €
- Nicaragua a partire da 5.50 €
- Niger a partire da 7.50 €
- Nigeria a partire da 7.00 €
- Norvegia a partire da 4.00 €
- Nuova Zelanda a partire da 4.00 €
- Oman a partire da 4.00 €
- Paesi Bassi a partire da 4.00 €
- Pakistan a partire da 4.00 €
- Palestina, Stato di a partire da 4.50 €
- Panama a partire da 7.00 €
- Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €
- Paraguay a partire da 6.00 €
- Perù a partire da 4.00 €
- Polonia a partire da 4.00 €
- Porto Rico a partire da 4.00 €
- Portogallo a partire da 4.00 €
- Qatar a partire da 4.00 €
- Regno Unito a partire da 4.00 €
- Repubblica Ceca a partire da 4.00 €
- Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €
- Repubblica del Congo a partire da 7.50 €
- Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €
- Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €
- Romania a partire da 4.00 €
- Ruanda a partire da 6.50 €
- Saba a partire da 7.50 €
- Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €
- Saint Lucia a partire da 7.50 €
- Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €
- Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €
- Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €
- Samoa a partire da 5.50 €
- Sant’Eustachio a partire da 7.50 €
- Scozia a partire da 4.00 €
- Senegal a partire da 5.50 €
- Serbia a partire da 4.00 €
- Seychelles a partire da 7.50 €
- Sierra Leone a partire da 8.00 €
- Singapore a partire da 4.00 €
- Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €
- Slovacchia a partire da 4.00 €
- Slovenia a partire da 4.00 €
- Spagna a partire da 4.00 €
- Sri Lanka a partire da 4.00 €
- Stati Uniti a partire da 4.00 €
- Sudafrica a partire da 4.00 €
- Suriname a partire da 6.00 €
- Svezia a partire da 4.00 €
- Svizzera a partire da 4.00 €
- Tagikistan a partire da 7.00 €
- Taiwan a partire da 4.00 €
- Tanzania a partire da 4.00 €
- Thailandia a partire da 4.00 €
- Timor Est a partire da 6.00 €
- Togo a partire da 8.50 €
- Tonga a partire da 4.50 €
- Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €
- Tunisia a partire da 4.00 €
- Turchia a partire da 4.00 €
- Ucraina a partire da 4.00 €
- Uganda a partire da 6.50 €
- Ungheria a partire da 4.00 €
- Uruguay a partire da 6.50 €
- Uzbekistan a partire da 4.00 €
- Vanuatu a partire da 6.50 €
- Venezuela a partire da 7.00 €
- Vietnam a partire da 4.00 €
- Zambia a partire da 7.00 €
- Zimbabwe a partire da 17.00 €