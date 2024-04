Cooperazione UE-USA su IA, quantum, 6G e chip

Come anticipato ieri è terminato oggi il sesto meeting ministeriale del Trade and Technology Council (TTC) tra Unione europea e Stati Uniti. Durante l’incontro è stata espressa la volontà di rafforzare la cooperazione su intelligenza artificiale, quantum computing, 6G e semiconduttori. Al termine è stato rilasciato un comunicato congiunto.

Gli impegni di Europa e Stati Uniti

Durante il meeting è stato confermato l’impegno comune verso un approccio basato sul rischio all’intelligenza artificiale (come previsto dall’AI Act approvato dal Parlamento europeo) e il supporto per tecnologie IA sicure e affidabili. Entrambe le parti credono nell’uso dell’IA per trovare soluzioni alle sfide globali.

Pertanto è stato pubblicato un documento, denominato “AI for Public Good“, che elenca alcuni settori in cui è stata avviata la collaborazione, tra cui ottimizzazione dell’energia, risposta alle emergenze e previsione di eventi atmosferici estremi.

EU AI Office e US Safety Institute svilupperanno inoltre strumenti, metodologie e benchmark per la misurazione e valutazione dei modelli IA. È stata inoltre aggiornata la tassonomia e la terminologia sull’IA. Sia Europa che Stati Uniti hanno infine accolto positivamente la risoluzione dell’ONU sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili.

Per quanto riguarda le tecnologie quantum, l’obiettivo principale è ridurre il gap tra Europa e Stati Uniti attraverso una maggiore collaborazione in termini di ricerca e sviluppo. Le due parti hanno inoltre adottato una visione comune sullo sviluppo delle reti 6G.

Un altro argomento trattato è relativo alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori. L’accordo, valido per tre anni, prevede un meccanismo di warning che anticipa eventuali problemi di fornitura e la condivisione di informazioni sul sostegno pubblico al settore dei semiconduttori.

Quello del 4-5 aprile 2024 potrebbe essere l’ultimo meeting del TTC. Tutto dipenderà dai risultati delle prossime elezioni (Parlamento europeo e Presidente degli Stati Uniti).