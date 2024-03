ONU adotta una risoluzione globale sull'IA

L’assemblea generale della Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la prima risoluzione globale (non vincolante) per promuovere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili. I paesi si impegnano a proteggere i diritti umani, rispettare la privacy e monitorare i rischi.

La risoluzione è l’ultima di un serie di iniziative relative all’intelligenza artificiale (il più noto è l’AI Act in Europa), considerata una tecnologia da sfruttare per il progresso in diversi settori, ma anche un pericolo se lo sviluppo avviene in modo incontrollato. L’assemblea generale ha raggiunto un consenso unanime (193 paesi) sul testo proposto dagli Stati Uniti e “sponsorizzato” da altri 120 Stati membri, dopo oltre tre mesi di negoziati.

La risoluzione invita tutti gli Stati membri e le parti interessate a non usare i sistemi di intelligenza artificiale che non rispettano il diritto internazionale sui diritti umani o che pongono rischi indebiti al godimento dei diritti umani. Gli stessi diritti che le persone hanno offline devono essere tutelati anche online durante l’intero ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

L’Assemblea ha inoltre esortato tutti gli Stati, il settore privato, la società civile, le organizzazioni di ricerca e i media a sviluppare e sostenere approcci e quadri normativi e di governance relativi all’uso sicuro e affidabile dell’IA. Deve anche essere ridotto il “digital divide”, in modo tale che tutti i paesi possano accedere alla tecnologia e sfruttare i suoi vantaggi.

Il Presidente di Microsoft (Brad Smith) ha comunicato il pieno supporto per la risoluzione:

We fully support the @UN's adoption of the comprehensive AI resolution. The consensus reached today marks a critical step towards establishing international guardrails for the ethical and sustainable development of AI, ensuring this technology serves the needs of everyone.

— Brad Smith (@BradSmi) March 21, 2024