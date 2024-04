Annunciata cooperazione UE-USA sull'intelligenza artificiale al TTC

L’Unione europea e gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un accordo di cooperazione sull’intelligenza artificiale in occasione del Consiglio UE-USA per il Commercio e la Tecnologia (TTC), in programma venerdì 5 aprile in Belgio. Lo ha anticipato un alto funzionario della Commissione Europea nel briefing con i giornalisti che precede il vertice.

L’auspicio è che la cooperazione tra UE e USA possa favorire uno sviluppo più equilibrato nel campo strategico dell’intelligenza artificiale, contrastando la posizione di predominio attualmente detenuta dalle grandi aziende tecnologiche statunitensi come OpenAI. Una collaborazione più stretta tra i legislatori e regolatori delle due sponde dell’Atlantico potrebbe, infatti, portare ad un quadro normativo e commerciale più equo per l’AI, a beneficio dell’innovazione e della competitività europea.

Cos’è il TTC

Il Consiglio UE-USA per il Commercio e la Tecnologia (TTC) è stato istituito alcuni anni fa, dopo la presidenza Trump, con l’obiettivo di creare un forum in cui i legislatori di UE e Stati Uniti potessero discutere e cooperare su temi chiave di politica commerciale e tecnologica.

L’incontro previsto per venerdì sarà il sesto dall’avvio del TTC nel 2021 e rappresenterà l’ultima occasione di confronto prima delle elezioni in entrambe i Paesi. La possibilità che una seconda presidenza Trump possa compromettere le future relazioni, spinge i legislatori a sfruttare al massimo le opportunità di collaborazione nel breve periodo. L’accordo sull’intelligenza artificiale va in questa direzione.

UE e Stati Uniti insieme per la sicurezza e la governance dell’AI

“Al TTC verrà sicuramente annunciata una cooperazione tra l’AI Office europeo e l’AI Safety Institute statunitense“, ha anticipato l’alto funzionario della Commissione. L’AI Office è l’organismo di supervisione dell’UE che sta per essere istituito con l’imminente AI Act europeo, il quadro normativo per regolamentare le applicazioni di intelligenza artificiale in base al loro livello di rischio.

Secondo il funzionario, questo accordo si concentrerà sulla sicurezza e la supervisione dell’AI, prevedendo un dialogo e collaborazione tra i rispettivi enti regolatori di UE e USA. L’obiettivo è rafforzare l’attuazione dei poteri normativi sull’intelligenza artificiale attraverso uno scambio di informazioni e buone pratiche tra le due sponde dell’Atlantico. Si tratta di un passo importante per armonizzare gli approcci alla governance dell’AI.

Un secondo pilastro dell’accordo UE-USA sull’intelligenza artificiale riguarderà la standardizzazione, con l’obiettivo di definire congiuntamente degli standard tecnici che supportino lo sviluppo dell’AI, tramite una tabella di marcia condivisa.

Intesa su AI per il sociale, standard per l’e-ID e regole per le Big Tech

La cooperazione avrà poi una terza componente focalizzata sull’AI per il bene pubblico, ovvero sulla promozione congiunta di ricerca e implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale nei Paesi in via di sviluppo e nel Sud del mondo. Secondo la Commissione Europea, esiste una visione condivisa del grande potenziale dell’AI nell’apportare benefici concreti a questi Paesi, in settori chiave come sanità, agricoltura ed energia.

I funzionari della Commissione Europea hanno accennato ad altri ambiti di cooperazione nel campo delle tecnologie emergenti, che verranno annunciati venerdì. Tra questi, il lavoro congiunto di standardizzazione nel settore delle identità digitali, su cui l’UE sta sviluppando una proposta di e-ID da diversi anni. Gli Stati Uniti sono interessati alle nuove opportunità commerciali create dal portafoglio europeo di identità elettronica.

Inoltre, sembra esserci una visione condivisa tra UE e USA su come gestire il potere delle grandi piattaforme online, tema su cui l’Europa ha legiferato con norme come il Digital Markets Act. I funzionari hanno sottolineato che ci sono molti punti in comune con le recenti azioni antitrust avviate anche negli Stati Uniti.