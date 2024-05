Accesso a Gemini AI per insegnanti e studenti over 18

Google si prepara a offrire l’accesso a Gemini AI agli educatori e agli studenti di età superiore ai 18 anni. Questa mossa promette di portare l’intelligenza artificiale nelle aule, aprendo nuove possibilità per l’apprendimento. Il colosso di Mountain View ha assicurato che si impegnerà a garantire la massima protezione della privacy dei dati degli utenti.

Big G garantisce che i dati degli educatori e degli studenti non saranno utilizzati per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e non saranno condivisi con terze parti. Questa promessa di riservatezza offre tranquillità alle scuole e alle famiglie, garantendo che le informazioni personali rimangano al sicuro.

Integrazione senza costi aggiuntivi negli account Workspace for Education

Le protezioni aggiuntive per la privacy dei dati di Gemini saranno incluse negli account Workspace for Education senza alcun costo aggiuntivo per le scuole. Tuttavia, ciò comporterà l’utilizzo del modello Gemini 1.0 Pro, anziché delle versioni più recenti e avanzate come Gemini 1.5 Pro o Gemini Flash. Nonostante questa limitazione, il modello Gemini 1.0 Pro rimane uno strumento potente per fornire risposte accurate e supportare l’apprendimento.

A partire dal 23 maggio, Gemini per Google Workspace sarà disponibile in due opzioni per le istituzioni scolastiche. Il pacchetto Gemini Education, più economico, prevede un limite di utilizzo mensile, consentendo alle scuole di esplorare le potenzialità dell’AI in modo controllato. Per le istituzioni che desiderano un accesso completo agli strumenti di intelligenza artificiale di Workspace, il pacchetto Education Premium offre funzionalità aggiuntive come le note e i riassunti AI per Google Meet e la prevenzione della perdita di dati.

Nuove funzioni di accessibilità per i Chromebook

I Chromebook, ampiamente utilizzati nel settore dell’istruzione, stanno ricevendo importanti aggiornamenti per migliorare l’accessibilità per le persone affette da cecità o ipovisione. Nei prossimi mesi, la lente di ingrandimento dello schermo dei Chromebook sarà in grado di seguire le parole mentre vengono lette ad alta voce, se utilizzata insieme alla funzione Seleziona per parlare. Inoltre, sarà possibile ingrandire il cursore e disattivare l’indicatore di testo lampeggiante, offrendo un’esperienza più confortevole e inclusiva per tutti gli studenti.