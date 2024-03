Chromebook: in arrivo il centro app dedicato

I Chromebook, l’ultimo dei quali il l’ASUS CX3402 con processore Intel Core i3 di 12esima generazione, si apprestano a dare il benvenuto a un App Mall, un centro app dedicato, al fine di aiutare gli utenti a scoprire e installare con maggiore facilità le applicazioni di cui necessitano.

Chromebook: App Mall in dirittura d’arrivo

Allo stato attuale, sui Chromebook le app Android si possono cercare, scaricare e installare tramite il Google Play Store, mediante pacchetti APK, ma esistono pure le versioni web, le installazioni di giochi da Steam e quelle da Linux. Una frammentazione del genere può inevitabilmente generare confusione per gli utenti ancora poco esperti, motivo per cui l’arrivo di un centro app risulta indubbiamente un’ottima trovata.

Il centro app, infatti, punta a centralizzare la ricerca e l’installazione delle applicazioni sui Chromebook, proponendo un’esperienza simile a quella su smartphone e tablet.

Da tenere presente che al momento il centro app si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale e pertanto i dettagli disponibili sono abbastanza pochi. Presumibilmente, però, si presenterà con un’interfaccia a categorie per facilitare la navigazione, saranno fornite informazioni dettagliate per ogni app e le recensioni degli utenti. Resta altresì da vedere quali tipi di software si potranno trovare, ma sicuramente app e giochi Android saranno inclusi.

Durante i primi test, inoltre, il centro app non pare essere direttamente accessibile, ma bisogna abilitarlo usando un apposito flag in chrome://flags. Successivamente, invece, verrà fornito un sito Web apposito.

Non è ancora disponibile una data di lancio ufficiale, ma è probabile che il centro app venga implementato gradualmente nei mesi a venire.