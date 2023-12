ASUS annuncia il Chromebook Plus con Intel Core i3

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Chromebook Plus (CX3402) con processore Intel Core i3 di 12esima generazione. Si tratta di uno dei notebook appartenenti alla categoria introdotta da Google all’inizio di ottobre. Può essere acquistato presso lo store online, gli ASUS Gold Store, Mediaworld, Unieuro e Amazon.

ASUS Chromebook Plus: specifiche e prezzo

Il Chromebook Plus ha un telaio resistente a cadute, urti, umidità, sabbia e polvere (certificazione MIL-STD-810H). Lo schermo NanoEdge da 14 pollici (1920×1080 pixel) può essere piegato fino a 180 gradi, grazie alla cerniera lay-flat.

La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i3-1215U a sei core, 8 GB di RAM LPDDR5 e SSD da 256 GB. La tastiera è retroilluminata, mentre il touchpad è ampio 5,7 pollici. La connettività è garantita da moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti la webcam full HD con otturatore protettivo, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C), uscita HDMI 1.4, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 50 Wh con autonomia fino a 10 ore.

Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS. La potenza maggiore rispetto ai tradizionali Chromebook viene sfruttata per alcune funzionalità IA, come Magic Eraser (Gomma magica) che rimuove gli oggetti indesiderati dalle immagini e quella che migliora la qualità delle videochiamate (eliminazione del rumore, incremento automatico di nitidezza e luminosità).

Gli utenti possono anche installare le app Android dal Google Play Store e usare la modalità offline per Google Documenti, Fogli e Presentazioni. Il nuovo ASUS Chromebook Plus (CX3402) è in vendita a 449,00 euro.