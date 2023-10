Google Chromebok Plus: modelli premium con IA

Google ha annunciato la nuova categoria Chromebook Plus, modelli con una dotazione hardware minima in grado di offrire la migliore esperienza d’uso agli utenti. I Chromebook che riceveranno la certificazione Plus permetteranno di accedere ad alcune funzionalità IA dell’azienda di Mountain View o di terze parti. Saranno anche disponibili sui modelli già in commercio che soddisfano i requisiti.

Chromebook Plus: specifiche hardware minime

I Chromebook Plus devono avere uno schermo con risoluzione full HD (tecnologia IPS o migliore) e integrare almeno un processore Intel Core i3 di 12esima generazione o AMD Ryzen 3 7000. Altre specifiche hardware minime sono: 8 GB di RAM, SSD da 128 GB e webcam a 1080p con riduzione del rumore.

Non è indicata la durata minima della batteria, ma un portavoce di Google ha comunicato che i Chromebook Plus devono garantire un’autonomia di almeno 10 ore. Grazie alla webcam e al processore sarà possibile sfruttare alcune funzionalità IA di Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, come il miglioramento dell’illuminazione, la sfocatura dello sfondo e la cancellazione del rumore ambientale.

Con un Chromebook Plus si potrà anche utilizzare la funzionalità Magic Eraser di Google Foto (eliminazione automatica degli oggetti in background) e la sincronizzazione offline dei file su Google Drive. L’azienda di Mountain View offre inoltre la possibilità di testare il modello Adobe Firefly in Photoshop sul web e Adobe Express Premium per tre mesi.

Nel corso del 2024 verranno integrate in ChromeOS altre funzionalità IA, tra cui la generazione di testo e immagini. Tutte le funzionalità esclusive dei Chromebook Plus saranno disponibili sui modelli già in commercio che soddisfano i requisiti minimi. A partire dal 17 ottobre verrà rilasciato un aggiornamento per il sistema operativo.

Questi sono invece i nuovi modelli in vendita in Europa a partire dal 9 ottobre: