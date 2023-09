La versione web di Photoshop con strumenti AI basati su Firefly

Il gigante del software Adobe ha annunciato ufficialmente il lancio del tanto atteso Photoshop per il Web riservato a tutti gli abbonati paganti. Questa nuova versione di Photoshop, che è stata sottoposta a un’ampia fase di beta testing per quasi due anni, è ora dotata di funzioni avanzate di intelligenza artificiale alimentate da Firefly, tra cui strumenti di riempimento ed espansione generativi (funzioni Generative Fill e Generative Expand).

Adobe ha ribadito che i tool presentati nella barra degli strumenti web sono raggruppati in base ai flussi di lavoro, come la selezione di oggetti o la duplicazione di immagini. La nuova interfaccia mostra anche in modo evidente i nomi completi di questi strumenti, facilitando i principianti che in precedenza dovevano affidarsi alle descrizioni dei suggerimenti.

Photoshop web con strumenti alimentati dall’intelligenza artificiale generativa

La versione web di Photoshop aggiunge le funzioni Generative Fill e Generative Expand, basate sul modello di intelligenza artificiale Firefly di Adobe. Esse consentono di aggiungere, rimuovere o ingrandire rapidamente un’immagine con descrizioni testuali in oltre 100 lingue. Allo stesso tempo, le foto mantengono le condizioni di illuminazione e la prospettiva originali.

Il gigante tecnologico ha sottolineato anche la maggiore capacità di collaborazione introdotta dalla versione web. Gli utenti possono ora condividere facilmente i link ai progetti con i collaboratori, indipendentemente dal loro stato di abbonamento, consentendo un lavoro di squadra efficiente e sincrono.

L’azienda ha integrato la maggior parte degli strumenti della versione desktop nella versione web di Photoshop. Tra questi, la barra delle applicazioni sensibile al contesto che suggerisce in modo intuitivo le fasi successive e gli strumenti necessari in base ai flussi di lavoro correnti. Tuttavia, alcune funzionalità come il supporto per gli oggetti intelligenti, lo strumento patch, il lazo poligonale e lo strumento stylo devono ancora essere aggiunte. Adobe ha assicurato agli utenti il suo impegno a completare l’integrazione di questi strumenti nella versione web.

Al momento Adobe non starebbe pensando di offrire una versione web gratuita o freemium di Photoshop, ma si può sempre sfruttare la prova gratuita di 1 settimana. A titolo informativo, il piano di abbonamento costa 24,39 euro al mese.

Su scala più ampia, questo sviluppo evidenzia ancora di più la crescente dipendenza delle aziende digitali, tra cui i colossi della grafica e della tecnologia come Adobe, dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Il futuro di queste aziende sarà probabilmente segnato da ulteriori integrazioni ed espansioni di strumenti e piattaforme basate sul web, che trasformeranno radicalmente i modi di collaborare e di esprimere la creatività individuale.