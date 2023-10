Chomebook Plus: modelli da Acer, ASUS, HP e Lenovo

Google ha annunciato ieri la nuova categoria Chromebok Plus. Si tratta di Chromebook che soddisfano determinati requisiti hardware minimi e che possono quindi offrire una migliore esperienza d’uso con servizi e applicazioni. I primi produttori che porteranno sul mercato i nuovi modelli premium sono Acer, ASUS, HP e Lenovo.

Acer Chromebook Plus 514 e 515

Acer propone due modelli: Chromebook Plus 514 e Chromebook Plus 515. Il primo ha uno schermo da 14 pollici (1920×1200 pixel), processore AMD Ryzen 5 7520C o Ryzen 3 7320C, 8/16 GB di RAM e SSD fino a 256 GB. Il secondo ha invece uno schermo da 15,6 pollici (1920×1200 pixel), processore Intel Core di 12esima e 13esima generazione, 8/16 GB di RAM e SSD fino a 512 GB.

Sono inoltre presenti webcam a 1080p, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, una porta USB Type-A, due porte USB Type-C, uscita HDMI e altoparlanti stereo con supporto DTS Audio. I prezzi base sono 479,00 euro (Chromebook Plus 514) e 499,00 euro (Chromebook Plus 515).

ASUS Chromebook Plus CX34 e CM34 Flip

ASUS offre invece Chromebook Plus CX34 e Chromebook Plus CM34 Flip. Il primo modello ha uno schermo full HD da 14 pollici, processori Intel di 12esima generazione fino al Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Il secondo è un convertibile con schermo touch da 14 pollici, processore AMD Ryzen 3, 8 GB di RAM e SSD da 128 GB.

Sono inoltre presenti webcam a 1080p, connettività Wi-Fi 6, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI e jack audio da 3,5 millimetri. ASUS non ha comunicato i prezzi.

HP Chromebook Plus 15.6 e x360 14

I due prodotti di HP sono Chromebook Plus 15.6 e Chromebook Plus x360 14. Il primo ha uno schermo da 15,6 pollici (1920×1080 pixel), processore Intel Core i3-N305, 8 GB di RAM e SSD 128/256 GB. Il secondo è un convertibile con schermo touch da 14 pollici (1920×1200 pixel), processore Intel Core i3-1215U o Core i5-1235U, 8/16 GB di RAM e SSD 128/256/512 GB.

Sono inoltre presenti webcam con risoluzione fino a 5 megapixel, connettività Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.3, due porte USB Type-C, una porte USB Type-A, uscita HDMI, slot microSD e jack audio da 3,5 millimetri. I prezzi base sono 499,00 dollari (Chromebook Plus 15.6) e 699,00 dollari (Chromebook Plus x360 14). In Italia arriverà il Chromebook Plus 15.6 con prezzo base di 529,90 euro.

Lenovo IdeaPad Slim 3i e Flex 5i Chromebook Plus

Infine ci sono i due modelli di Lenovo: IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus e IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus. Il primo ha uno schermo da 14 pollici (1920×1080 pixel), processore Intel Core i3-N305, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il secondo è un convertibile con schermo touch da 14 pollici, processore Intel Core i3-1315U o Core i5-1334U, 8 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage.

Sono inoltre presenti webcam a 1080p, connettività Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5/5.1, porte USB Type-C e Type-A, uscita HDMI, slot microSD e jack audio da 3,5 millimetri. I prezzi base sono 549,99 dollari (IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus) e 499,99 dollari (IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus).