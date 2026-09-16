Passa a Iliad a meno di 10 €/mese per sempre: ora c'è TOP 230

La nuova offerta limited edition di Iliad è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una tariffa 5G con tanti Giga e un prezzo fisso per sempre, mantenendo la spesa sotto i 10 euro al mese.

La promo da attivare si chiama TOP 230 e, come tutte le offerte “TOP” dell’operatore, include anche Giga extra per l’UE (18 GB in totale).

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Iliad, accessibile dal box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Iliad

Con TOP 230 di Iliad è possibile accedere a una tariffa mobile completa e ricca di vantaggi. Tra el caratteristiche troviamo:

minuti e SMS illimitati

230 GB in 5G

18 GB extra in UE

L’offerta in questione prevede un canone di 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre ed è attivabile da tutti i nuovi clienti che passano a Iliad, con o senza portabilità del numero, e anche dai già clienti che hanno la possibilità di richiedere il cambio offerta. Per tutti i nuovi clienti c’è un contributo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum. Non ci sono costi nascosti o vincoli.

Per chi attiva quest’offerta c’è anche la possibilità di accedere a vantaggi aggiuntivi come:

sconto sulla fibra Iliad che sarà attivabile a 22,99 euro al mese i nvece di 26,99 euro al mese

che sarà attivabile a nvece di 26,99 euro al mese possibiltià di acquisto a rate di uno smartphone; sono inclusi anche i nuovi iPhone 18 Pro

sono inclusi anche i nuovi iPhone 18 Pro possibilità di richiedere una eSIM

La promozione lanciata da Iliad sarà disponibile solo per un breve periodo e rappresenta l’offerta giusta per chi è alla ricerca di una tariffa completa e ricca di vantaggi, con tanti Giga in 5G e un prezzo fisso per sempre. Per richiedere l’attivazione online della promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.