 Passa a Iliad a meno di 10 €/mese per sempre: ora c'è TOP 230
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Passa a Iliad a meno di 10 €/mese per sempre: ora c'è TOP 230

Per chi passa a Iliad c'è oggi una promo da cogliere al volo con t anti Giga in 5G a meno di 10 euro al mese, ecco la promo da attivare oggi.
Passa a Iliad a meno di 10 €/mese per sempre: ora c'è TOP 230
Telecomunicazioni 5g
Per chi passa a Iliad c'è oggi una promo da cogliere al volo con t anti Giga in 5G a meno di 10 euro al mese, ecco la promo da attivare oggi.
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La nuova offerta limited edition di Iliad è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una tariffa 5G con tanti Giga e un prezzo fisso per sempre, mantenendo la spesa sotto i 10 euro al mese.

La promo da attivare si chiama TOP 230 e, come tutte le offerte “TOP” dell’operatore, include anche Giga extra per l’UE (18 GB in totale).

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Iliad, accessibile dal box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Iliad

Cosa prevede l’offerta di Iliad

Con TOP 230 di Iliad è possibile accedere a una tariffa mobile completa e ricca di vantaggi. Tra el caratteristiche troviamo:

  • minuti e SMS illimitati
  • 230 GB in 5G
  • 18 GB extra in UE

L’offerta in questione prevede un canone di 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre ed è attivabile da tutti i nuovi clienti che passano a Iliad, con o senza portabilità del numero, e anche dai già clienti che hanno la possibilità di richiedere il cambio offerta. Per tutti i nuovi clienti c’è un contributo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum. Non ci sono costi nascosti o vincoli.

Per chi attiva quest’offerta c’è anche la possibilità di accedere a vantaggi aggiuntivi come:

  • sconto sulla fibra Iliad che sarà attivabile a 22,99 euro al mese invece di 26,99 euro al mese
  • possibiltià di acquisto a rate di uno smartphone; sono inclusi anche i nuovi iPhone 18 Pro
  • possibilità di richiedere una eSIM

La promozione lanciata da Iliad sarà disponibile solo per un breve periodo e rappresenta l’offerta giusta per chi è alla ricerca di una tariffa completa e ricca di vantaggi, con tanti Giga in 5G e un prezzo fisso per sempre. Per richiedere l’attivazione online della promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Attiva qui l’offerta di Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
16 set 2026
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