 WINDTRE down il 15 settembre 2026? Tutti gli aggiornamenti
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WINDTRE down il 15 settembre 2026? Tutti gli aggiornamenti

Si sta registrando un picco di segnalazioni relativo a un down della rete WINDTRE: qui trovi tutti gli aggiornamenti sulla situazione.
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Si sta registrando un picco di segnalazioni relativo a un down della rete WINDTRE: qui trovi tutti gli aggiornamenti sulla situazione.
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Alcune centinaia di utenti WINDTRE stanno segnalando problemi con la rete. Il grafico qui sotto mostra i feedback raccolti dal portale Downdetector, relativi al down in corso. Monitoreremo la situazione pubblicando tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

Le segnalazioni per i problemi ala rete di WINDTRE raccolte da Downdetector il 15 settembre 2026

Le ultime sul down della rete WINDTRE

Più nel dettaglio, il 64% delle segnalazioni riguarda problemi alla rete fissa, il 26% la rete mobile e solo il 7% l’assenza di segnale. Alcuni commenti fanno riferimento a un down che interesserebbe la zona del trapanese e di Marsala, dunque localizzato in Sicilia.

Aggiornamento (15 settembre 2026, 11:52)

Il volume dei feedback inviati a Downdetector è rimasto pressoché costante dalla pubblicazione di questo articolo in poi. Non essendo aumentato, possiamo ipotizzare che si tratti di un problema circoscritto. Non sappiamo se l’operatore stia intervenendo per risolverlo.

Aggiornamento (15 settembre 2026, 11:57)

C’è un leggero aumento delle segnalazioni. Continuiamo a monitorare la situazione per capire come evolve.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 15 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
15 set 2026
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